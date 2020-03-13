Экс-арбитр Хусаинов рассказал о коррупции в российском судействе

Бывший арбитр Сергей Хусаинов рассказал о коррупции в российском футбольном судействе.
Пытался искоренить это явление. Первое, что я предложил в качестве руководителя комитета арбитров, – компьютерные назначения, чтобы исключить человеческий фактор. Потом ввели дополнительное ограничение – конфликтные ситуации. И знаете, кто первым возмутился? Сами судьи! Написали письмо против меня. Колосков, который тогда руководил РФС, сунул: «На, читай». Я понял, с кем работаю. Вальку Иванова, сына Валентина Козьмича, встретил: «А ты-то куда? Я тебя начал возить за рубеж, на каждом перекрёстке тебя рекламировал: мол, парень из футбольной семьи, с прекрасным английским. Как так?» А он: «Ребята попросили». А, ну раз ребята попросили, тогда ладно.
Я мешал ребятам доходно существовать? Думайте сами. Но вот пара примеров. Встречаюсь на «Торпедо» с тренером Ирхиным. Он только «Уралан» принял, жалуется: «Приезжали твои парни — требуют долги вернуть». Говорю: «Саша, эту ситуацию ни ты, ни я не создавал. Вопросы к предшественникам». Следом – ещё история. Подходит подчинённый: «Серёж, отправь в Элисту – долги надо собрать». Мне тогда один авторитетный человек сказал: «Ничего ты, Серёжа, не сделаешь. Они с рюкзаками за спиной бегают. В этом — долги перед одной командой, а в том – долги другой команды перед ними. Все повязаны». У меня тогда не было времени анализировать: чемпионат идёт, не сорвать бы игры. А потом начал изучать прежние назначения: одни и те же люди судят определённые команды. Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела.
Не так давно Хусаинов прокомментировал назначение бывшего венгерского рефери Виктора Кашшаи на пост главы судейского департамента РФС.
Ищи потом, свищи.
Ищи потом, свищи.
Вчера друг звонил....Из Москвы...Порядочный и честный парень...Два высших образования...Был не согласен с некоторыми решениями руководства...Относительно новых назначений и так называемых "лифтов"...Их контора расширяется....
Я ржал пять минут над тем что ему шеф сказал....
"Не нравится - иди в Макдоналдс работай".....)))
Вчера друг звонил....Из Москвы...Порядочный и честный парень...Два высших образования...Был не согласен с некоторыми решениями руководства...Относительно новых назначений и так называемых "лифтов"...Их контора расширяется....
Я ржал пять минут над тем что ему шеф сказал....
"Не нравится - иди в Макдоналдс работай".....)))
жалуются скорее из зависти, что не сами у кормушки.
менталитет такой, наверно.
жалуются скорее из зависти, что не сами у кормушки.
менталитет такой, наверно.
Ибо этот междусобойчик не излечим...
Одни родственники..друзья...и должники...
Смородская на весь мир говорит о Красножане...Хусаинов пофамильно готов назвать участников коррупционных схем...
.....И ничего не меняется...и не изменится....
Народ уже привык....Там где большие деньги - порядочных людей искать не стоит...
Ибо этот междусобойчик не излечим...
Одни родственники..друзья...и должники...
Смородская на весь мир говорит о Красножане...Хусаинов пофамильно готов назвать участников коррупционных схем...
.....И ничего не меняется...и не изменится....
Народ уже привык....Там где большие деньги - порядочных людей искать не стоит...
Чемпионства Спартака): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17.
У меня всё!)
Чемпионства Спартака): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17.
У меня всё!)
ты давай про сегодняшние дни говори
ты давай про сегодняшние дни говори
Правильно, чемпионаты позакрывали, теперь можно и в грязном белье покопаться.
Правильно, чемпионаты позакрывали, теперь можно и в грязном белье покопаться.