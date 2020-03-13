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Экс-арбитр Хусаинов рассказал о коррупции в российском судействе

вчера, 12:58

Бывший арбитр Сергей Хусаинов рассказал о коррупции в российском футбольном судействе.

Пытался искоренить это явление. Первое, что я предложил в качестве руководителя комитета арбитров, – компьютерные назначения, чтобы исключить человеческий фактор. Потом ввели дополнительное ограничение – конфликтные ситуации. И знаете, кто первым возмутился? Сами судьи! Написали письмо против меня. Колосков, который тогда руководил РФС, сунул: «На, читай». Я понял, с кем работаю. Вальку Иванова, сына Валентина Козьмича, встретил: «А ты-то куда? Я тебя начал возить за рубеж, на каждом перекрёстке тебя рекламировал: мол, парень из футбольной семьи, с прекрасным английским. Как так?» А он: «Ребята попросили». А, ну раз ребята попросили, тогда ладно.

Я мешал ребятам доходно существовать? Думайте сами. Но вот пара примеров. Встречаюсь на «Торпедо» с тренером Ирхиным. Он только «Уралан» принял, жалуется: «Приезжали твои парни — требуют долги вернуть». Говорю: «Саша, эту ситуацию ни ты, ни я не создавал. Вопросы к предшественникам». Следом – ещё история. Подходит подчинённый: «Серёж, отправь в Элисту – долги надо собрать». Мне тогда один авторитетный человек сказал: «Ничего ты, Серёжа, не сделаешь. Они с рюкзаками за спиной бегают. В этом — долги перед одной командой, а в том – долги другой команды перед ними. Все повязаны». У меня тогда не было времени анализировать: чемпионат идёт, не сорвать бы игры. А потом начал изучать прежние назначения: одни и те же люди судят определённые команды. Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела.

Не так давно Хусаинов прокомментировал назначение бывшего венгерского рефери Виктора Кашшаи на пост главы судейского департамента РФС

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Некакойшенко
Некакойшенко ответил RamonCSKA
вчера в 17:40
зачем? достаточно карты тинькоф на Жену, Тетб. и тд
По карте всё отследить можно, а нал есть нал.
Ищи потом, свищи.
RIR68
RIR68
вчера в 17:23
Фусейнов узнал про рюкзаки и забухал в самолёте перед игрой)))
cska1948
cska1948 ответил 311
вчера в 16:20
Карьера судьи Хусаинова: 1992—1999. Чемпионства Спартака): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17. У меня всё!)
Приведённая вами статистика, чемпионских лет СпаМа, только подтверждает правоту слов Хусаинова о тотальной коррупции в футболе. Ведь не один Хусаинов судил в эти годы игры СпаМа, но СпаМ неизменно становился чемпионом, это говорит о том, что повызаны были ВСЕ арбитры.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Russian_spb
вчера в 16:04
И так во всем...Абсолютно...
Вчера друг звонил....Из Москвы...Порядочный и честный парень...Два высших образования...Был не согласен с некоторыми решениями руководства...Относительно новых назначений и так называемых "лифтов"...Их контора расширяется....
Я ржал пять минут над тем что ему шеф сказал....
"Не нравится - иди в Макдоналдс работай".....)))
Russian_spb
Russian_spb ответил Jeck Denielse
вчера в 15:44, ред.
у нас коррупция не считается чем-то плохим.
жалуются скорее из зависти, что не сами у кормушки.
менталитет такой, наверно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:32, ред.
Всегда был сторонником приглашения иностранных рефери.....
Ибо этот междусобойчик не излечим...
Одни родственники..друзья...и должники...

Смородская на весь мир говорит о Красножане...Хусаинов пофамильно готов назвать участников коррупционных схем...
.....И ничего не меняется...и не изменится....

Народ уже привык....Там где большие деньги - порядочных людей искать не стоит...
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Некакойшенко
вчера в 15:25
зачем? достаточно карты тинькоф на Жену, Тетб. и тд
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 15:24
Пытался, но потом взяли в долю...
alexamit
alexamit ответил BDA8181
вчера в 15:20
Вот что мусолить в прессе. Пошёл в прокуратуру написал заявления,предоставил факты и доказаьельства. И пускай лес рубят.
Нееее....В нашей стране не лес отправят рубить,а выберут в думу от Единой России
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил trimetil
вчера в 14:48
При том что на сегодняшний день этотглавный разлагатель нашего футбола
trimetil
trimetil ответил oFANATo
вчера в 14:39
Пока Газпром не отлучат от футбола , так и будет продолжаться судейский беспредел.
Хусаинов рассказывает про времена, когда Колосков был президентом РФС, до 2005 года, при чем тут Газпром?
leopit
leopit
вчера в 14:28
Этот протарасовский ....
311
311
вчера в 14:12
Карьера судьи Хусаинова: 1992—1999.
Чемпионства Спартака): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17.
У меня всё!)
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:49
Неплохо, но мало.
LOpp
LOpp
вчера в 13:42
вспомнил он Уралан, Торпедо.
ты давай про сегодняшние дни говори
STVA 1
STVA 1 ответил cska vperiod
вчера в 13:35
Если бы ещё про чемоданчик федуна рассказал было бы супер.
И Гинера)))
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 13:35
Если раньше с рюкзаками за спиной бегали, то теперь наверно "Честно" заработанное камазами вывозят.Или Газпром просят разрулить.Эти решалы ещё те.Вилков не даст соврать.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:29
Пока Газпром не отлучат от футбола , так и будет продолжаться судейский беспредел.
Tostao
Tostao
вчера в 13:12
После таких признаний, призыв, что надо повышать отчисления от телеправ в пользу РПЛ, выглядит кощунственно. Смотреть заранее проданный судейкам матч?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:11
Если бы ещё про чемоданчик федуна рассказал было бы супер.
mphuZ
mphuZ
вчера в 13:06
Эко понеслась!

Правильно, чемпионаты позакрывали, теперь можно и в грязном белье покопаться.
BDA8181
BDA8181
вчера в 13:06
Вот что мусолить в прессе. Пошёл в прокуратуру написал заявления,предоставил факты и доказаьельства. И пускай лес рубят.
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