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Тедеско: «Хочется верить, что судьи стараются работать честно»

вчера, 10:18

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско затронул тему судейства в российской Премьер-Лиге.

Что думаю о судействе в матче с «Краснодаром» (0:1)? Каждый человек имеет свой запас энергии, у меня он тоже есть. Ее можно расходовать на любые цели, предпочитаю расходовать на вещи, на которые могу влиять — судейство сюда не относится. У них непростая работа, хочется верить, что люди стараются проводить свой день честно, без ошибок. Это — утопия, но я в это верю.

Не знаю, был ли ответ после матча с ЦСКА, вопросы были только по двум желтым карточкам. Считаю, они не были оправданы ни с вратарем, ни с падением Карпова. Если можно пересмотреть результат — будет отлично, иначе он будет вынужден пропустить игру с «Зенитом».

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Дима Головашич
Дима Головашич ответил Leha-ha50
вчера в 22:36
Тогда только ленивый не писал про ваши "спасения"!!!
И никакой конкретики, сплошные эмоции и наглая ложь.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 17:42
Нам всем тоже хотелось бы верить в непривзятось суддейства...но,увы,уж слишком много вопросов возникает после каждой игры.Или судьи не готовы к чемпионату,или очень низкая квалификация многих арбитров.Есть много вопросов по назначению судей на тот,или другой матч.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Дима Головашич
вчера в 15:59
Так если бы пересмотрели нормально всё, вы бы очень сильно удивились положению вещей. А так вы только какие-то понравившиеся эпизоды по своим собственным представлениями оцениваете, не более того.
Тогда только ленивый не писал про ваши "спасения"!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил makkie
вчера в 15:57
Товарищи кони, вам уже вернулось за Понсе в Ростове - красной Карпову и поражением. Считаю, бумеранг сделал своё дело!
Ты прежде чем писать , новости глазами пробеги!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:08
Это все сказки, Тедеска) Не забывай где ты находишься! Хотя, конечно, хочется, чтобы судьи работали честно....
dok66
dok66
вчера в 14:48
Какой-то детский лепет . А в других Чемпах у тебя было все хорошо с судьями ??
andrefino13
andrefino13
вчера в 14:35
Тедеско нужно понять где он находится, покажите ему новости, прогноз погоды сегодня на Россия 1, короновирус отдыхает, погибшие в Москве, холод, легче станет к понедельнику, и всё это с лицами, как будто то надежда умирает последней, но мы не верим...)))
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 14:28
федун всегда работает со своими судейками честно не переживай тренеришко
andrefino13
andrefino13
вчера в 14:25
Решения Путина и правительства России можно, а футбольных судей НЕТ!!! Вот они - боги Олимпа.)))
andrefino13
andrefino13
вчера в 14:23
Его наказали? Нельзя обсуждать судейство.))))) ХАРАМ!!!
vm777
vm777 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 14:04
Все успехи народных связаны с судейством. Чаще всего бездарным...
Вот прямо таки все?
FROBI
FROBI
вчера в 13:54
Будут стараться! Честное пИтерское! )))
Сп62
Сп62 ответил Faustello
вчера в 13:05
По моему, в этом сезоне эти слёзы лил каждый тренер. Вывод сделай сам.
Сп62
Сп62 ответил Lu4nik
вчера в 13:02
Ты не прав. Истина дороже.
Faustello
Faustello
вчера в 12:58
Аха ха, тот случай на котором школьникам в качестве примера легче и понятнее всего пояснять фразу - крокодильи слезы))))
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 12:45
да фиг с ними, с судьями. Вы в кубковом матче доказали (прежде всего самим себе!), что даже если судьи против вас, вы можете играть так, чтобы победить!
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Leha-ha50
вчера в 12:39
Если можно пересмотреть результат — будет отлично.... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Мог бы заодно и результаты первых туров пересмотреть, коли справедливости хочется?!?
Так если бы пересмотрели нормально всё, вы бы очень сильно удивились положению вещей. А так вы только какие-то понравившиеся эпизоды по своим собственным представлениями оцениваете, не более того.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
вчера в 11:57
МИШЕ ВИЛКОВУ ОТ РПЛ ОБЕЩАЮТ ПРИСВОИТЬ
ЗВАНИЕ ЛУЧШИЙ ПЛАВИЛЬЩИК РПЛ ! И ПОЖИЗНЕННО ОТ ГАЗПРОМА , УДАРНУЮ ПЕНСИЮ И ВИЛЛУ НА ХОРОШЕМ ПОБЕРЕЖЬЕ !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 11:39
Тыдеска прижился в спартаке. Ест борщ. Говорит о величии, 10 победах подряд, судейском заговоре. Проиграл 3 из 4 матчей в РПЛ.
Миша Вилков
Миша Вилков
вчера в 11:32
    112910415
    112910415
    вчера в 11:31
    честно работают
    но честность понимают малость по-своему
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 11:24
    Наивный.Кто же им даст.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:23
    Судьи все равно будут кому-то больше симпатизировать.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 11:22
    Есть законы, а есть понятия.В России друзьям понятия, а всем остальным закон.Как говорил один не без известный герой киноленты, ты не путай личную шерсть с государственной.Так вот друзья Зенита из Газпрома давно эту шерсть попутали и творят что хотят, что естественно отражается практически на всём.В том числе и на судействе.Гораздо проще получить раз и много чем много раз, но по чуть чуть.На том и стоят.
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 11:22
    Безбородов & Ко: "Мы - честные судьи, Федун не даст соврать"
    LOpp
    LOpp
    вчера в 11:21
    beefs
    beefs
    вчера в 11:13
    судейство некомпетентное + привзятое = это наше...
    VIPded
    VIPded
    вчера в 11:08
    Да, Доменико, судейство это не твоё, это кафедра Федуна...)))
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 11:03
    наивный румын
    LOKis09
    LOKis09
    вчера в 10:49
    Работать честно и работать без ошибок, разные вещи...
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