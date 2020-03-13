Тедеско: «Хочется верить, что судьи стараются работать честно»

Главный тренер «Спартака» затронул тему судейства в российской Премьер-Лиге.

Что думаю о судействе в матче с «Краснодаром» (0:1)? Каждый человек имеет свой запас энергии, у меня он тоже есть. Ее можно расходовать на любые цели, предпочитаю расходовать на вещи, на которые могу влиять — судейство сюда не относится. У них непростая работа, хочется верить, что люди стараются проводить свой день честно, без ошибок. Это — утопия, но я в это верю.