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«Зенит» сыграет со «Спартаком», «Крыльями» и «Сочи» без зрителей

вчера, 14:53

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Таким образом, в городе установлен запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Запрет будет действовать с 16 марта по 30 апреля 2020 года.

В результате запрет затронет матчи «Зенита» в РПЛ, за исключением встречи с «Уралом», намеченной на 14 марта.

Ранее стало известно, что без зрителей пройдет матч «Рубина» и «Локомотива» на «Ак-Барс Арене».

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 13:10
Футбол ради зрителей! Нет зрителей не нужен и футбол. Переждите 3-4 недели тогда вообще без матчей, раз есть опасность.
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 11:14
Газпрому без разницы, ведь они так и эдак билеты раздают, чтобы зрителей больше было, да и госучреждения заставляют работников идти на баклан арену)))
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Александр Алексатов
сегодня в 04:37
О это говорит любитель посещать бесплатные матчи на Крестовском
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 01:34
А чем проблема ?!? Решение простое :
Всем приходить на матчи со справками и в масках....
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 00:59
метро тогда тоже закрывайте,там миллионы в день проходят...
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
сегодня в 00:38
"Нет, не вижу смысла, всё-равно мы все умрём"
Мясо69
Мясо69
сегодня в 00:36
Савин обвинил руководства "Зенита" в давлении после интервью с Кокориным.

Блогер Евгений Савин обвинил руководства «Зенита» в давлении через сутки после выпуска передачи «КраСава», где он взял в Сочи интервью у Александра Кокорина.

По словам Савина, по неизвестной причине с YouTube внезапно удалили видео с полузащитником «Монако» Александром Головиным, набравшее за год 3 млн просмотров. Блогер подчеркнул, что нем якобы нашли нарушения по рекламе.

Савин считает, что ролик удалили после вмешательства со стороны «Милли» и «Меды». Вероятно, он имеет в виду председателя правления совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера и гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

Назло вышеречисленным функционерам блогер попросил поклонников еще раз пересмотреть выпуск с Кокориным, где форвард заявляет, что не желает возвращаться в петербургский клуб при нынешнем руководстве.
Авербуx
Авербуx
вчера в 22:55
а деньги вернут ?
object iff
object iff ответил oFANATo
вчера в 22:10
Как обострить чемпионскую гонку в РПЛ? Снять очки с «Зенита»! Железный повод для этого есть, а пункта в регламенте — нет. Греческий опыт В чемпионате Греции произошла неординарная ситуация: дисциплинарный комитет вынес решение в отношении двух клубов — ПАОКа и «Ксанти». С первого снято 7 баллов, со второго — 12. Причиной жестокого решения стало доказательство, что хозяин ПАОКа Иван Саввиди через члена своей семьи владеет долей в «Ксанти», что является нарушением спортивных принципов и норм регламента. Согласитесь, остальные участники чемпионата находятся в незавидном положении, если два или несколько клубов принадлежат к одной «семье» и могут действовать совместными усилиями. В Греции пресекли паршивую практику, обесценивающую сам футбол, а как у нас? Россия — щедрая душа Когда в 2016 году «Оренбург» впервые выходил в РПЛ под названием «Газовик», Виталий Мутко для вида возмутился и подчеркнул, что не должны играть в одном дивизионе команды, представляющие одну структуру - «Газпром». Уральский клуб в спешном порядке вынужден был переделывать документы, чтобы формально втиснуться в нормы регламента: учредителем клуба стала администрация Оренбургской области, а «Газовик» превратился в ФК «Оренбург». Генеральный спонсор клуба - «Газпром добыча Оренбург». Генеральный спонсор клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром». «Газпром добыча Оренбург» - это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром». Еще в 2016 году тогдашний тренер Роберт Евдокимов имел неосторожность сделать такое заявление: Да, у нас с «Зенитом» один спонсор. Вернее, нас финансирует региональное отделение «Газпрома», но с нашей стороны было бы невероятность дерзостью идти на повышение в классе без одобрения и поддержки центрального офиса. Всё по-честному! Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно. Но формально «Зенит» и «Оренбург» не нарушают нормы регламента РПЛ, потому что в этом самом замечательном регламенте нет пунктов, запрещающих одной структуре финансировать несколько разных команд. Стоит ли говорить, что «Оренбург» проиграл все 5 очных матчей «Зенит»? А теперь представьте, что «Газпром» силой воли и денег может плодить «оренбурги» и через региональные представительства спонсировать «Томь», «Астрахань», «Ярославль» и далее по списку. К одной дополнительной газпромовской команде («Оренбург») все привыкли и воспринимают как данность, ко второй («Сочи») уже тоже, а сколько еще их должно появиться в РПЛ, чтобы лопнуло ваше терпение? А сколько нужно преданному и обманывающему себя болельщику «Зенита», чтобы заподозрить у побед специфический привкус? Три, пять, десять команд?
Спартак купим, добалакаешься=)
серый1925
серый1925
вчера в 21:32
получается какая то уйня
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 21:00
у свиней и так зрителей не было одни глоры типо усатого поэтя позор хрякве во веки веков
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:19
Вот это правилно.
kastites
kastites ответил nikot
вчера в 19:51
Немытым,что с зрителями,что без!При бесплатных билетах без разницы,Миллер и страна компенсируют!
Зачем ты так про себя ))))))
nikot
nikot
вчера в 19:48
    andrefino13
    andrefino13 ответил МапС
    вчера в 19:47
    Очень грамотное предложение кстати, жаль твм наверху даже не поймут зачем.
    nubom
    nubom ответил Евгений Быстров
    вчера в 19:17
    Дурдом!С ума все посходили
    Ум - это способность человека мыслить. ... Понятие "Ум" более современное. В отличие от понятия "Ум" понятие "Разум" более фундаментальное. Разум, как проявление чего-то духовного и чего-то первоначального для человека, возникло в очень древние времена.
    [Вики}
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 19:11
    Дурдом!С ума все посходили
    nubom
    nubom ответил oFANATo
    вчера в 19:01, ред.
    А С Оренбурга и Сочи очки будут снимать за договорняк,ведь вся страна наблюдала за этим позором.?
    А какому из московских клубов добавить?
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 18:53
    А С Оренбурга и Сочи очки будут снимать за договорняк,ведь вся страна наблюдала за этим позором.?
    nubom
    nubom ответил ildar_3871
    вчера в 18:53
    Пора останавливать чемпионат , результаты обнулить !
    ...и больше не начинать!
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 18:50
    Пора останавливать чемпионат , результаты обнулить !
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:50
    ну это хорошо, меньше будет больных от заморской заразы...
    Vadik
    Vadik
    вчера в 18:48
    Могли бы и на нейтральном сыграть.
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 18:43
    Что-то пропустил, полуфинал кубка будет в столице газпрома?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил ildar_3871
    вчера в 18:42
    Видимо там все плохо , уже воздух заряжен ...
    Там уже деваться было некуда. Роналду отказался возвращаться в Юве. Хетафе заявили , что если матч не отменят, они в любом случае в Италию не поедут. Приперло со всех сторон.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    вчера в 18:35
    дюков опять манекенов посадит???
    112910415
    112910415
    вчера в 18:31
    интересная тема
    nubom
    nubom ответил МапС
    вчера в 18:28, ред.
    Чемп надо остановить, закончить осенью, а с весны 2021 начать новый по системе весна-осень.
    .. гол+пас...
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Leha-ha50
    вчера в 18:17
    Там то плохенько совсем. Игроки, тренеры уже болеют. У нас вчера 8 чел выявили, 6 москвичи и 2 из Подмосковья. Все 8 недавно вернулись из Италии.
    Видимо там все плохо , уже воздух заряжен ...
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 18:16
    Да нет у нас никакой короны , в России народ бухает с пятницы до воскресенья , не берет россиян никакой вирус...
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