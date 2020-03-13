«Зенит» сыграет со «Спартаком», «Крыльями» и «Сочи» без зрителей

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вчера, 14:53

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Таким образом, в городе установлен запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Запрет будет действовать с 16 марта по 30 апреля 2020 года.

В результате запрет затронет матчи «Зенита» в РПЛ , за исключением встречи с «Уралом», намеченной на 14 марта.

Ранее стало известно, что без зрителей пройдет матч «Рубина» и «Локомотива» на «Ак-Барс Арене».

Коронавирус и футбол