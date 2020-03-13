«Зенит» сыграет со «Спартаком», «Крыльями» и «Сочи» без зрителей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Таким образом, в городе установлен запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.
Запрет будет действовать с 16 марта по 30 апреля 2020 года.
В результате запрет затронет матчи «Зенита» в РПЛ, за исключением встречи с «Уралом», намеченной на 14 марта.
Ранее стало известно, что без зрителей пройдет матч «Рубина» и «Локомотива» на «Ак-Барс Арене».
Всем приходить на матчи со справками и в масках....
Всем приходить на матчи со справками и в масках....
Блогер Евгений Савин обвинил руководства «Зенита» в давлении через сутки после выпуска передачи «КраСава», где он взял в Сочи интервью у Александра Кокорина.
По словам Савина, по неизвестной причине с YouTube внезапно удалили видео с полузащитником «Монако» Александром Головиным, набравшее за год 3 млн просмотров. Блогер подчеркнул, что нем якобы нашли нарушения по рекламе.
Савин считает, что ролик удалили после вмешательства со стороны «Милли» и «Меды». Вероятно, он имеет в виду председателя правления совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера и гендиректора «Зенита» Александра Медведева.
Назло вышеречисленным функционерам блогер попросил поклонников еще раз пересмотреть выпуск с Кокориным, где форвард заявляет, что не желает возвращаться в петербургский клуб при нынешнем руководстве.
Блогер Евгений Савин обвинил руководства «Зенита» в давлении через сутки после выпуска передачи «КраСава», где он взял в Сочи интервью у Александра Кокорина.
По словам Савина, по неизвестной причине с YouTube внезапно удалили видео с полузащитником «Монако» Александром Головиным, набравшее за год 3 млн просмотров. Блогер подчеркнул, что нем якобы нашли нарушения по рекламе.
Савин считает, что ролик удалили после вмешательства со стороны «Милли» и «Меды». Вероятно, он имеет в виду председателя правления совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера и гендиректора «Зенита» Александра Медведева.
Назло вышеречисленным функционерам блогер попросил поклонников еще раз пересмотреть выпуск с Кокориным, где форвард заявляет, что не желает возвращаться в петербургский клуб при нынешнем руководстве.
[Вики}
[Вики}