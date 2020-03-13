КДК РФС отменил красные карточки Карпову и Кверквелии

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вчера, 13:27

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что красные карточки защитнику «Локомотива» и защитнику ЦСКА отменены. Оба удаления признаны ошибочными.

«Локо» обратился с просьбой отменить красную карточку Кверквелии, ЦСКА обратился с просьбой отменить красную карточку Карпову. Сегодня провели заседание, карточки Кверквелии и Карпову отменены.