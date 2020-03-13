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КДК РФС отменил красные карточки Карпову и Кверквелии

вчера, 13:27

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что красные карточки защитнику «Локомотива» Соломону Кверквелии и защитнику ЦСКА Вадиму Карпову отменены. Оба удаления признаны ошибочными.

«Локо» обратился с просьбой отменить красную карточку Кверквелии, ЦСКА обратился с просьбой отменить красную карточку Карпову. Сегодня провели заседание, карточки Кверквелии и Карпову отменены.

Напомним, что Кверквелия получил красную карточку в матче с «Ахматом» (1:0), а Карпов был удален в игре против «Ростова» (2:3). Таким образом, оба футболиста смогут сыграть в ближайшем туре РПЛ

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ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
сегодня в 09:47
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Ruslan Volkov
    сегодня в 04:31
      SHMEL
      SHMEL ответил RIR68
      сегодня в 00:23
      makkiemakkie 8 / 720сегодня в 14:02 Нет, ну с красной Карпову перебор - без вопросов. Но этот наглец еще не ответил за свои пакости в дерби! ------------------------------------------------------------------------------- а ничего так, что в перерыве при уходе в подтрибунное помещение Карпина сначала толкнул ещенко а потом ударил штанголиз? где наказания этим ублюдкам?
      Ну Карпина там точно не было, а Карпова толкнули, соглаен.Несмотря на то, что Марио поставил сразу грбиянов на место, считаю, что наказание должно было быть от футбольных властей.
      Сухины дети
      Сухины дети
      вчера в 22:43
      Сухина повлиял
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил makkie
      вчера в 20:24
      А что, у вас и Карпин играет???) Если бы щенок не плевался в соперников - никто бы ему и слова не сказал. Сколько людей написали, что Карпов плюнул в Бакаева. За это и получил втык от старших товарищей. Повезло, что рядом Марио оказался и заступился. Второй Вернблум или Шемберас растёт! Мелкий, а уже борзый и подлый!
      А сколько людей написали??? Ты один и написал. Жаль , что Вернблума или братиков сейчас нет!!!
      ЧиП
      ЧиП
      вчера в 19:28
      😂🤣😂🤣Кверквелия разве что в струнку не вытянул я, двумя руками отбил. И это не красная?!?!
      GooSe25
      GooSe25
      вчера в 18:36
      Мда, было видно, что Терек хорошо с судьей поработал, но увы, не помогло
      112910415
      112910415
      вчера в 18:19
      это называется - частичное правосудие
      RIR68
      RIR68 ответил makkie
      вчера в 18:16
      А что, у вас и Карпин играет???) Если бы щенок не плевался в соперников - никто бы ему и слова не сказал. Сколько людей написали, что Карпов плюнул в Бакаева. За это и получил втык от старших товарищей. Повезло, что рядом Марио оказался и заступился. Второй Вернблум или Шемберас растёт! Мелкий, а уже борзый и подлый!
        nubom
        nubom
        вчера в 18:00
        Вертикаль власти порождает некомпетентность горизонтали подчиненных...
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov
        вчера в 17:50
        А с какого перепуга актеру Карпову отменили красную а Понсе не захотели? Ох кони потом кричите мы ла мы сами,без судей своим потом,ну сами видите что без Гинера не обошлось поэтому он в РФС и сидит,только ненадо щас свою умственность показывать
        makkie
        makkie ответил RIR68
        вчера в 17:40
        makkiemakkie 8 / 720сегодня в 14:02 Нет, ну с красной Карпову перебор - без вопросов. Но этот наглец еще не ответил за свои пакости в дерби! ------------------------------------------------------------------------------- а ничего так, что в перерыве при уходе в подтрибунное помещение Карпина сначала толкнул ещенко а потом ударил штанголиз? где наказания этим ублюдкам?
        А что, у вас и Карпин играет???)

        Если бы щенок не плевался в соперников - никто бы ему и слова не сказал. Сколько людей написали, что Карпов плюнул в Бакаева. За это и получил втык от старших товарищей. Повезло, что рядом Марио оказался и заступился.

        Второй Вернблум или Шемберас растёт!
        Мелкий, а уже борзый и подлый!
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 17:35
        никак Мудрость проявили в КДК-а РФС...
        RIR68
        RIR68 ответил SHMEL
        вчера в 17:33
        Карпов конечно картинно изображал страдания в дерби, что его не красит, но по этому же поводу есть и к Зобнину вопросы по дерби.
        makkiemakkie 8 / 720сегодня в 14:02
        Нет, ну с красной Карпову перебор - без вопросов.
        Но этот наглец еще не ответил за свои пакости в дерби!

        -------------------------------------------------------------------------------
        а ничего так, что в перерыве при уходе в подтрибунное помещение Карпина сначала толкнул ещенко а потом ударил штанголиз? где наказания этим ублюдкам?
        makkie
        makkie ответил Великолепный
        вчера в 17:21
        Красная отменена, а жёлтая по факту не предъявлена. Так что по логике вещей и пенальти не должно быть. Надо менять правила И не наказывать за одно нарушение дважды Карточкой и пенальти. Оставьте в правилах только пенальти.
        Плохо футбольные правила знаешь.

        Ахметов завалил Шомуродова без попытки сыграть в мяч - удаление и пенальти.
        Карпов сфолил на сопернике, но пытался сыграть в мяч - это не удаление, а ЖК и пенальти.
        Двойное наказание уже отменили. Всё зависит от трактовки эпизодов.
        Беспределов
        Беспределов
        вчера в 17:18
        Беспредел отменнен!
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ ответил VAN ARM
        вчера в 17:12
        Просто расслабились.Ну и армейцы молодцы боролось до конца ,с спортивной злостью.
        ziborock
        ziborock
        вчера в 17:07
        Ну и славно, значит с Уфой ждем привоз от Карпова!)
        mahb9ik
        mahb9ik
        вчера в 16:19
        Так стоп, а где решение отправить левникова в пердив или в любительскую судить на пожизненно!
        ошалевший
        ошалевший ответил SHMEL
        вчера в 16:16
        А я наивный понадеялся, что без Карпова сыграем ближайший матч...
        у парня талант привозить,может поэтому его решили оставить,он же вообще никакой,ганчаренко сильно удивил,когда более менее добротного магнусона оставил и выпустил это недоразумение
        ошалевший
        ошалевший ответил oFANATo
        вчера в 16:13
        РФС может начать расследование после матча «Сочи» - «Оренбург»
        это всё бред,расследовать должны нейтральные люди,то что договорняк это понятно,просто у нас это не наказуемо
        ошалевший
        ошалевший
        вчера в 16:11
        как на счёт карту выдать карпову за симуляцию и чё там с красной понсе?её я так понял отменять никто не будет
        VAN ARM
        VAN ARM
        вчера в 16:08
        когда начнут наказывать за убитые игры судюшек????)))))
        VAN ARM
        VAN ARM ответил ЮГ РОССИИ
        вчера в 16:07
        Расплакалась,а результат?Мало три,?переиграем получите пять).
        было 9 на поле и то игры не показали)))куда уж вам)))))))
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ
        вчера в 15:58, ред.
        Расплакалась,а результат?Мало три,?переиграем получите пять).
        DEIVID
        DEIVID ответил Великолепный
        вчера в 15:58
        Красная отменена, а жёлтая по факту не предъявлена. Так что по логике вещей и пенальти не должно быть. Надо менять правила И не наказывать за одно нарушение дважды Карточкой и пенальти. Оставьте в правилах только пенальти.
        Я же написал МАКСИМУМ желтая, а можно и без неё.
        Великолепный
        Великолепный ответил DEIVID
        вчера в 15:56, ред.
        Отмена красной не отменяет нарушения. Просто там максимум жёлтая была.
        Красная отменена, а жёлтая по факту не предъявлена.
        Так что по логике вещей и пенальти не должно быть.
        Надо менять правила
        И не наказывать за одно нарушение дважды
        Карточкой и пенальти.
        Оставьте в правилах только пенальти.
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответил Великолепный
        вчера в 15:55
        Если отменена красная карточка Карпову значит нарушения не было. Значит и пенальти не было. Значит и конечный результат должен быть скорректирован.
        Там типа желтой бы хватило. А пеналь по их мнению был , хотя по мне так Попов сначала нарушил правила.
        DEIVID
        DEIVID ответил Великолепный
        вчера в 15:46
        Если отменена красная карточка Карпову значит нарушения не было. Значит и пенальти не было. Значит и конечный результат должен быть скорректирован.
        Отмена красной не отменяет нарушения. Просто там максимум жёлтая была.
        Великолепный
        Великолепный
        вчера в 15:44
        Если отменена красная карточка Карпову
        значит нарушения не было. Значит и пенальти не было.
        Значит и конечный результат должен быть скорректирован.
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