КДК РФС отменил красные карточки Карпову и Кверквелии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что красные карточки защитнику «Локомотива» Соломону Кверквелии и защитнику ЦСКА Вадиму Карпову отменены. Оба удаления признаны ошибочными.
«Локо» обратился с просьбой отменить красную карточку Кверквелии, ЦСКА обратился с просьбой отменить красную карточку Карпову. Сегодня провели заседание, карточки Кверквелии и Карпову отменены.
Напомним, что Кверквелия получил красную карточку в матче с «Ахматом» (1:0), а Карпов был удален в игре против «Ростова» (2:3). Таким образом, оба футболиста смогут сыграть в ближайшем туре РПЛ.
Если бы щенок не плевался в соперников - никто бы ему и слова не сказал. Сколько людей написали, что Карпов плюнул в Бакаева. За это и получил втык от старших товарищей. Повезло, что рядом Марио оказался и заступился.
Второй Вернблум или Шемберас растёт!
Мелкий, а уже борзый и подлый!
Если бы щенок не плевался в соперников - никто бы ему и слова не сказал. Сколько людей написали, что Карпов плюнул в Бакаева. За это и получил втык от старших товарищей. Повезло, что рядом Марио оказался и заступился.
Второй Вернблум или Шемберас растёт!
Мелкий, а уже борзый и подлый!
Нет, ну с красной Карпову перебор - без вопросов.
Но этот наглец еще не ответил за свои пакости в дерби!
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а ничего так, что в перерыве при уходе в подтрибунное помещение Карпина сначала толкнул ещенко а потом ударил штанголиз? где наказания этим ублюдкам?
Нет, ну с красной Карпову перебор - без вопросов.
Но этот наглец еще не ответил за свои пакости в дерби!
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а ничего так, что в перерыве при уходе в подтрибунное помещение Карпина сначала толкнул ещенко а потом ударил штанголиз? где наказания этим ублюдкам?
Ахметов завалил Шомуродова без попытки сыграть в мяч - удаление и пенальти.
Карпов сфолил на сопернике, но пытался сыграть в мяч - это не удаление, а ЖК и пенальти.
Двойное наказание уже отменили. Всё зависит от трактовки эпизодов.
Ахметов завалил Шомуродова без попытки сыграть в мяч - удаление и пенальти.
Карпов сфолил на сопернике, но пытался сыграть в мяч - это не удаление, а ЖК и пенальти.
Двойное наказание уже отменили. Всё зависит от трактовки эпизодов.
Так что по логике вещей и пенальти не должно быть.
Надо менять правила
И не наказывать за одно нарушение дважды
Карточкой и пенальти.
Оставьте в правилах только пенальти.
Так что по логике вещей и пенальти не должно быть.
Надо менять правила
И не наказывать за одно нарушение дважды
Карточкой и пенальти.
Оставьте в правилах только пенальти.
значит нарушения не было. Значит и пенальти не было.
Значит и конечный результат должен быть скорректирован.
значит нарушения не было. Значит и пенальти не было.
Значит и конечный результат должен быть скорректирован.