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Президент «Лиона» предложил обнулить результаты текущего сезона Лиги 1

сегодня, 01:25

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола выступил с предложением признать недействительными результаты нынешнего сезона чемпионата Франции из-за эпидемии коронавируса.

Лучшим решением будет признать этот сезон несостоявшимся. Это позволит клубам из нижней части таблицы избежать разбирательств с LFP и FFF относительно вылета из Лиги 1. В регламенте прописано, что команды вылетают в конце сезона. В противном случае есть риск возникновения разбирательств, которые могут очень дорого обойтись.

Самое логичное решение — это сказать: «Мы всё отменяем и начнём так же, как начинали в нынешнем сезоне».

Что касается еврокубков, конечно, команды, претендующие на них, будут расстроены, но правила, которые будут применены к тем, кто борется за выживание, должны быть применены и к тем, кто находится в верхней части таблицы. Подиум нужно занимать по окончании сезона. Если «Тур де Франс» прервут на 12-м этапе, вряд ли кто-то скажет, что у этого сезона есть победитель.

Напомним, вчера чемпионат Франции был приостановлен на неопределённый срок.

Коронавирус и футбол

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:07
Верно говорит. Если нет возможности доиграть тогда надо все отменять. Иначе что это за призеры и чемпеоны? Липовые и кабенетные но не как не футбольные.
Nazi
Nazi
сегодня в 12:15
Зачем сейчас болтать чушь? Сначала надо дождаться окончания эпидемии, а там как сроки позволят так и делать. Чего наперед выступать с тупыми речами. Особенно раздражает то, что выпендриваются клубы, которые провалили сезон. Тьфу.
galem72
galem72
сегодня в 11:40
Я понимаю, когда большое количество встреч в текущем сезоне клуб провёл бы не основным составом, а резервом, и причиной отсутствия топарей был бы коронавирус, тогда можно было бы ныть об обнулении турнирки.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:24
Видно схватил вирус и с головой проблемы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:38
У Лиона сезон не очень удачный, им это выгодно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:47
Не все так просто.
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