Президент «Лиона» предложил обнулить результаты текущего сезона Лиги 1

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола выступил с предложением признать недействительными результаты нынешнего сезона чемпионата Франции из-за эпидемии коронавируса.

Лучшим решением будет признать этот сезон несостоявшимся. Это позволит клубам из нижней части таблицы избежать разбирательств с LFP и FFF относительно вылета из Лиги 1. В регламенте прописано, что команды вылетают в конце сезона. В противном случае есть риск возникновения разбирательств, которые могут очень дорого обойтись.

Самое логичное решение — это сказать: «Мы всё отменяем и начнём так же, как начинали в нынешнем сезоне».

Что касается еврокубков, конечно, команды, претендующие на них, будут расстроены, но правила, которые будут применены к тем, кто борется за выживание, должны быть применены и к тем, кто находится в верхней части таблицы. Подиум нужно занимать по окончании сезона. Если «Тур де Франс» прервут на 12-м этапе, вряд ли кто-то скажет, что у этого сезона есть победитель.