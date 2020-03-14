Дзадза о коронавирусе: «Лично мне страшно. Надеюсь, всё образуется»

Нападающий «Торино» прокомментировал текущую ситуацию в Италии с эпидемией коронавируса.

Лично мне страшно, но если люди будут прислушиваться к рекомендациями правительства и оставаться дома, это поможет тому, чтобы всё прошло быстро.

Люди в Италии теперь начали осознавать, что происходит. Раньше такого никто не ожидал. Я считаю, что футбол и остальные вещи сейчас не имеют значения. Я думаю о моей семье, друзьях и других итальянцах. Надеюсь, что всё образуется.