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Дзадза о коронавирусе: «Лично мне страшно. Надеюсь, всё образуется»

сегодня, 05:55

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза прокомментировал текущую ситуацию в Италии с эпидемией коронавируса.

Лично мне страшно, но если люди будут прислушиваться к рекомендациями правительства и оставаться дома, это поможет тому, чтобы всё прошло быстро.

Люди в Италии теперь начали осознавать, что происходит. Раньше такого никто не ожидал. Я считаю, что футбол и остальные вещи сейчас не имеют значения. Я думаю о моей семье, друзьях и других итальянцах. Надеюсь, что всё образуется.

Вчера стало известно о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределённый срок.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:10
Его то без проблем вылечат.
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