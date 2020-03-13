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Роналду — о коронавирусе: «Мир переживает тяжёлый период»

вчера, 21:55

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал болельщиков серьезно отнестись к эпидемии коронавируса.

Мир переживает тяжелый период, от всех нас требуется максимальная осторожность и внимательность.

Хочу обратиться к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, который озабочен этой проблемой. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Хочу поддержать всех, кто столкнулся с этой проблемой.

Вчера стало известно, что Роналду отказывается возвращаться в Турин из-за коронавируса. 

Коронавирус и футбол

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goalaktika
goalaktika ответил League1
вчера в 23:27
Да это скорее, зависть жалких людей
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:48
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 22:08
    гей на вирусе пиарится
    баллы набивает
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