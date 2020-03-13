Роналду — о коронавирусе: «Мир переживает тяжёлый период»

Форвард «Ювентуса» призвал болельщиков серьезно отнестись к эпидемии коронавируса.

Мир переживает тяжелый период, от всех нас требуется максимальная осторожность и внимательность.

Хочу обратиться к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, который озабочен этой проблемой. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Хочу поддержать всех, кто столкнулся с этой проблемой.