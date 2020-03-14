Бакаев: «Футбол без болельщиков — это не футбол»

Полузащитник «Спартака» поделился мнением о победе над «Оренбургом»:

Думаю, что мы находимся не там, где должны. Будем работать на деле, а не на словах. Еще раз: спасибо за поддержку. Были великолепные болельщики, они заслужили эту победу.

Как в шлеме? Да нормально. Нет, не мешает. Ну а что? Как шапка фактически. Я уже в следующей игре хочу без него играть, но как доктор скажет, так и сделаю. Доктор лучше знает.

Здесь всегда очень тяжело играть, команда очень хорошо обороняется, и поле — ты не можешь все свои лучшие качества проявить, те, которые есть в нашей команде. Но тренер нас подготовил хорошо, показали характер. Он в первую очередь просил показать характер. Мы его показали и заслуженно победили.

Как играть при пустых трибунах, учитывая ситуацию с коронавирусом? Я-то готов всегда играть, при любых условиях. Но футбол без болельщиков — это не футбол. Без поддержки — это не те эмоции, но мы готовы при любых условиях играть. Мы знаем, что за нас болеют и нас смотрят.