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Бакаев: «Футбол без болельщиков — это не футбол»

вчера, 17:48
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о победе над «Оренбургом»:

Думаю, что мы находимся не там, где должны. Будем работать на деле, а не на словах. Еще раз: спасибо за поддержку. Были великолепные болельщики, они заслужили эту победу.

Как в шлеме? Да нормально. Нет, не мешает. Ну а что? Как шапка фактически. Я уже в следующей игре хочу без него играть, но как доктор скажет, так и сделаю. Доктор лучше знает.

Здесь всегда очень тяжело играть, команда очень хорошо обороняется, и поле — ты не можешь все свои лучшие качества проявить, те, которые есть в нашей команде. Но тренер нас подготовил хорошо, показали характер. Он в первую очередь просил показать характер. Мы его показали и заслуженно победили.

Как играть при пустых трибунах, учитывая ситуацию с коронавирусом? Я-то готов всегда играть, при любых условиях. Но футбол без болельщиков — это не футбол. Без поддержки — это не те эмоции, но мы готовы при любых условиях играть. Мы знаем, что за нас болеют и нас смотрят.

Ранее свое мнение об игре высказал главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 23:18
футбол без тебя станет лучше
Сп62
Сп62
вчера в 18:20
Главное стараться и не опускать руки при неудачах.
beefs
beefs
вчера в 18:09
все это понимают...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:55
у вас это не имеет значения)))) что без что с болельщиками )))))))ваши движения игрой назвать нельзя!!!!!!! но не огорчайтесь сильно это не только спартак касается)))))
dimagas2
dimagas2
вчера в 17:53
Логично.Особенно когда все болельщики передохнут.
ДСА
ДСА
вчера в 17:50
Чиновники сильнее болельщиков.
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