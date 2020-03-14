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Тренер «Оренбурга»: «Мы не заслуживали поражения в матче со „Спартаком“»

вчера, 16:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

Игра давалась, мы хорошо играли. Думаю, мы не заслуживали поражения однозначно. Нужно было забивать свои моменты. В перерыве говорили ребятам, что нельзя ошибаться, так как в переходных фазах соперник поглощает пространство и быстро уходит в атаку. Некоторые нас не услышали в этом плане.

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Все комментарии
KRIMINAL89
KRIMINAL89
вчера в 21:24
Каких Сочах?!
ABir
ABir
вчера в 18:45
И в Сочи не заслуживали ...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:47
За моменты очки не дают!!! "Благодари" Деспотовича.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:27
это угроза вируса помешала Оренбург свести игру на Ничью....
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:18
это кара за шоу в сочах!!!!!!!!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 16:48
Верно...
Очередной отскок Спартака при совершенно бездарной игре...
112910415
112910415
вчера в 16:47
вы свою карму на курорте сгубили !
makkie
makkie
вчера в 16:41
Забили бы свои моменты - не было бы поражения!
RussianMango
RussianMango
вчера в 16:33
После прошлого матча, еще и как заслужили.
Footbolista
Footbolista
вчера в 16:29
Да...такого маленького поражения оренбург не заслужил....в Сочах было самое то...
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