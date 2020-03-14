Тренер «Оренбурга»: «Мы не заслуживали поражения в матче со „Спартаком“»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

Игра давалась, мы хорошо играли. Думаю, мы не заслуживали поражения однозначно. Нужно было забивать свои моменты. В перерыве говорили ребятам, что нельзя ошибаться, так как в переходных фазах соперник поглощает пространство и быстро уходит в атаку. Некоторые нас не услышали в этом плане.