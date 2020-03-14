Тедеско: «Лучше побеждать при плохой игре, чем проиграть при хорошей»

Главный тренер «Спартака» поделился мнением о победе над «Оренбургом», а также высказался о возможном приостановлении чемпионата из-за угрозы заражения коронавирусом:

Рады, что увозим три очка. Конечно, мы можем и должны играть качественнее. Но лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошем качестве игры, как было с «Краснодаром». Ожидал, что матч получится упорным. У нас на поле была молодая команда, но за счет характера и отдачи мы смогли одержать волевую победу.

Джордан играл «восьмерку» в нашей привычной схеме. Гулиев и Тиль не в строю, Зобнин дисквалифицирован... В нескольких моментах Ларссон хорошо себя проявил, но на игре всей команды сказывалось искусственное поле: мяч на нем ходил медленно. В итоге во втором тайме мы решили действовать иначе, искали возможности выигрывать подборы, и это сработало.

Если бояться, то лучше вообще ничем не заниматься. Взламывать команды вроде «Оренбурга» тяжело, и я очень рад, что в итоге ребятам это удалось.

Все игроки обороны могут и должны подключаться. Главное, чтобы они делали это своевременно. В кубковом матче с «Ростовом» голевая атака началась с передачи Джикии, на этот раз здорово сыграл Жиго. Когда соперник действует в пять защитников, атаковать нашим крайним игрокам через фланги объективно непросто.

Мое мнение здесь мало что значит. Важнее, что решат врачи. В любом случае здоровье команды и всех остальных — превыше всего.