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Тедеско: «Лучше побеждать при плохой игре, чем проиграть при хорошей»

вчера, 17:41
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о победе над «Оренбургом», а также высказался о возможном приостановлении чемпионата из-за угрозы заражения коронавирусом:

Рады, что увозим три очка. Конечно, мы можем и должны играть качественнее. Но лучше победить при таком футболе, чем проиграть при хорошем качестве игры, как было с «Краснодаром». Ожидал, что матч получится упорным. У нас на поле была молодая команда, но за счет характера и отдачи мы смогли одержать волевую победу.

Джордан играл «восьмерку» в нашей привычной схеме. Гулиев и Тиль не в строю, Зобнин дисквалифицирован... В нескольких моментах Ларссон хорошо себя проявил, но на игре всей команды сказывалось искусственное поле: мяч на нем ходил медленно. В итоге во втором тайме мы решили действовать иначе, искали возможности выигрывать подборы, и это сработало.

Если бояться, то лучше вообще ничем не заниматься. Взламывать команды вроде «Оренбурга» тяжело, и я очень рад, что в итоге ребятам это удалось.

Все игроки обороны могут и должны подключаться. Главное, чтобы они делали это своевременно. В кубковом матче с «Ростовом» голевая атака началась с передачи Джикии, на этот раз здорово сыграл Жиго.  Когда соперник действует в пять защитников, атаковать нашим крайним игрокам через фланги объективно непросто.

Мое мнение здесь мало что значит. Важнее, что решат врачи. В любом случае здоровье команды и всех остальных — превыше всего.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 23:30
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 20:03
    Игра ,конечно ,хреновая . Даже не верится ,что 4 марта в футбол играли те же игроки .
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Сергеевич вернулся1
    вчера в 19:59
    Пусть лучше скачущий Тедеско, чем манекен, какой-то, или маятник с умным выражением лица. Трудно будет тренеру. Очень трудно. Тут победы нужны в любом виде имею виду в спортивном плане, иначе грифы только и ждут, когда тренер отступится. Оппоненты черт с ними. Они были и будут. Гораздо сильнее и больнее, когда бьют сзади свои же. Три очка не пахнут, как у некоторых).
    Да уж ! Лучше смотреть на прыгающего и скачущего Тедеско ,чем ,например ,на того же Черевченко ,который ну просто ,пипец какой дундук под шапочкой ! ))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:35
    Пусть лучше скачущий Тедеско, чем манекен, какой-то, или маятник с умным выражением лица.
    Трудно будет тренеру. Очень трудно. Тут победы нужны в любом виде имею виду в спортивном плане, иначе грифы только и ждут, когда тренер отступится. Оппоненты черт с ними. Они были и будут. Гораздо сильнее и больнее, когда бьют сзади свои же.
    Три очка не пахнут, как у некоторых).
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:26
    Конечно, лучше три очка при плохой игре. Но ещё лучше их иметь при игре хорошей. А она пока желат лучшего. Из наигранных комбинаций в основном пас на Соболева и скидка кому нибудь. Не густо.
    МапС
    МапС
    вчера в 17:59
    На безрыбье и сам раком станешь, тык скыть...
    112910415
    112910415
    вчера в 17:57
    давайте лучше побеждать при хорошей !
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:54, ред.
    Теперь можно и отдохнуть.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 17:52
    ОЧКИ это важно ! но тренер ты липовый!!!
    Igrov
    Igrov
    вчера в 17:42
    Все так. С победой!
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