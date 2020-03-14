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Маслов: «Мой дебют за „Спартак“, мягко говоря, не удался»

вчера, 17:31
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник Павел Маслов оценил свой дебют за московский «Спартак» в матче против «Оренбурга».

Приятно, что выиграли, но мой дебют, мягко говоря, не удался. Если оценивать объективно, что я выступил не лучшим образом. Но победа сегодня — важнее всего. Команда сыграла великолепно, а я — не очень.

Когда выходил на поле, особых эмоций не было — понимал, что надо цепляться за шанс, но больше ничего. Доменико Тедеско сказал, что верит в меня, попросил получать удовольствие от игры.

В первом тайме мы долго привыкали к синтетике, поле не самого хорошего качества. Игра у нас не шла, а я допускал нелепые ошибки. Поэтому у соперника и было преимущество.

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Не Ярцев
Не Ярцев
сегодня в 12:39
...кроме Максименкова у кого-то что-то удалось?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Энтропия
вчера в 21:59
Ну почему же не удался? Казарцев отработал гонорар Федуна на все 100%
Не знал, что Федун за газовых платит аххах
Энтропия
Энтропия
вчера в 18:41
Ну почему же не удался? Казарцев отработал гонорар Федуна на все 100%
112910415
112910415
вчера в 17:51
нормально, парень
без воды плавать не научишься !
Asper
Asper
вчера в 17:47
Не переживай, парень, работай
makkie
makkie
вчера в 17:37
Маслов и не ЦЗ вовсе, просто Тедеско видит его именно на этой позиции.
Сыграл в целом неплохо, но с Фамейе не справился.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:33
Что ж ты не смазал,уключину маслом..)
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