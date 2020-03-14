Маслов: «Мой дебют за „Спартак“, мягко говоря, не удался»

Защитник оценил свой дебют за московский «Спартак» в матче против «Оренбурга».

Приятно, что выиграли, но мой дебют, мягко говоря, не удался. Если оценивать объективно, что я выступил не лучшим образом. Но победа сегодня — важнее всего. Команда сыграла великолепно, а я — не очень.

Когда выходил на поле, особых эмоций не было — понимал, что надо цепляться за шанс, но больше ничего. Доменико Тедеско сказал, что верит в меня, попросил получать удовольствие от игры.

В первом тайме мы долго привыкали к синтетике, поле не самого хорошего качества. Игра у нас не шла, а я допускал нелепые ошибки. Поэтому у соперника и было преимущество.