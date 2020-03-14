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Арустамян: «С этим COVID-19 явно что-то жуткое, РПЛ надо приостановить»

вчера, 15:37

Комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о ситуации вокруг пандемии коронавируса в Европе и его влиянии на футбол.

Из-за коронавируса отменены матчи всех европейских топ-лиг. Безумно тяжело без футбола, и РПЛ сейчас — глоток свежего (или заразного?!) воздуха.

Слышу кучу сумасшедших идей о том, что сейчас-то можно привлечь новую аудиторию болельщиков из Европы, и надо играть дальше в футбол в России. Но давайте быть реалистами. Премьер-Лигу необходимо остановить, как и все другие массовые мероприятия. В самое ближайшее время.

Мы часть Европы и всего мира, где сейчас пугающая ситуация. Я не медик и не инфекционист, но с этим COVID-19 явно что-то жуткое. Можно, конечно, быть максимально наивным и верить официальной статистике в России — якобы больных можно пересчитать по пальцам. Но от чего-то кажется, что и у нас уже есть или, возможно, в ближайшем будущем появятся большие проблемы с вирусом. Учитывая еще и наше раздолбайство.

Нет ничего важнее здоровья. Многие утверждают, что коронавирус — обычный грипп, в первую очередь опасен для людей в возрасте. Но уважать нужно всех одинаково — и семилетних детей, и 87-летних стариков. Возраст не имеет значения, зато точно имеет человеческая жизнь.

УЕФА уже рекомендовал всем своим ассоциациям приостановить свои чемпионаты. Такая рекомендация была направлена в пятницу и в РПЛ. Надеюсь, остановка нашего чемпионата — вопрос времени, самого ближайшего. Вообще, удивительно, что этот тур решили провести.

Искренне верю, что через две-три недели мы все посмеемся над коронавирусом и этой паникой. Будем смотреть футбол, желательно со стадионов. А пока всем желаю здоровья. Берегите себя и своих родных. Видимо, сидеть дома — самое правильное решение в ближайшем будущем.

Коронавирус и футбол

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Россия. Премьер-Лига 2019/2020  Россия: мнение  Арустамян Нобель
Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Данила Кравцов
вчера в 22:00
От нового коронавируса не умер ни один ребенок до 10 лет. Число смертей людей в возрасте 10-50 лет всего 1% от всех смертей этого вируса. Подавляющее большинство смертей у людей, до возраста которых в России вообще не доживают (утрированно, конечно, но очень близко к правде). Ты по-прежнему боишься этого вируса?
Пока рано делать выводы. Вирус новый и еще мало изучен. Не известно какие последствия от него на организм но врачи с Гонконга сказали что ухудшенее работа способности легких на 30% у выздоровевших людей.
Данила Кравцов
Данила Кравцов ответил Шишанутый
вчера в 20:51
Не ошибается тот кто не чего не делает. А сколько они жизней спасли? Милионы.
От нового коронавируса не умер ни один ребенок до 10 лет. Число смертей людей в возрасте 10-50 лет всего 1% от всех смертей этого вируса. Подавляющее большинство смертей у людей, до возраста которых в России вообще не доживают (утрированно, конечно, но очень близко к правде).
Ты по-прежнему боишься этого вируса?
Шишанутый
Шишанутый ответил Данила Кравцов
вчера в 19:09
Минздрав говорит, что от врачебных ошибок в России ежегодно умирает и получает тяжелые осложнения около 70 тысяч человек. Как ты это прокомментируешь на фоне всецелого доверия врачам?
Не ошибается тот кто не чего не делает. А сколько они жизней спасли? Милионы.
Данила Кравцов
Данила Кравцов ответил Шишанутый
вчера в 17:59
Не медик и не инфекционист но все равно лезет. Врачи лучше знают чем ты. Если сказали можно играть и приходить в 5 тысяч на стадион значит это так. Будем верить врачам а не всяким балоболам-коментаторам!
Минздрав говорит, что от врачебных ошибок в России ежегодно умирает и получает тяжелые осложнения около 70 тысяч человек. Как ты это прокомментируешь на фоне всецелого доверия врачам?
tuman960
tuman960
вчера в 17:34
Искренне верю, что через две-три недели мы все посмеемся над коронавирусом и этой паникой. Будем смотреть футбол, желательно со стадионов.
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...мян смейся!!!Пик вируса наступит апрель-начало мая))))))))))))))))))
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:14
Не медик и не инфекционист но все равно лезет. Врачи лучше знают чем ты. Если сказали можно играть и приходить в 5 тысяч на стадион значит это так. Будем верить врачам а не всяким балоболам-коментаторам!
karnager
karnager
вчера в 17:01
У нас не отменят. Дедушки, бабушки не паникеры, не будут звонить и лечиться. Просто тихо будут доживать свои дни. Поэтому и случаев заражения у нас мало... Ну и правительство будет занижать цифры, мол РФ - глоток свежего воздуха для всего мира, мы не заболеваем от выдуманной болезни, как обычно крутые
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:00
опять нобель инсайдирует)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 16:14
"Можно, конечно, быть максимально наивным и верить официальной статистике в России — якобы больных можно пересчитать по пальцам."

Это еще официальная позиция, а Чернышенко, Чердак и Геркус даже ей не верят и считают, что нас обманывают и нагнетают!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:50
У нас гром ещё не грянул.
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