Максименко: «Игроки „Спартака“ стелились головами и были вознаграждены»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом». Александр был признан лучшим игроком матча.
Тяжелая игра, тяжелое поле. Понимали это еще перед игрой. Но все в команде молодцы. Спасибо болельщикам, они придавали нам сил. Мы вырвали победу, это ценно.
Почему многое позволяли сопернику? Не знаю, с чем это связано. Будем разбирать. Парни стелились ногами, головами. За это мы были вознаграждены.
стелились-стелились...
вознаграждения не будет...
стелились-стелились...
вознаграждения не будет...