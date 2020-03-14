Максименко: «Игроки „Спартака“ стелились головами и были вознаграждены»

Вратарь «Спартака» прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом». Александр был признан лучшим игроком матча.

Тяжелая игра, тяжелое поле. Понимали это еще перед игрой. Но все в команде молодцы. Спасибо болельщикам, они придавали нам сил. Мы вырвали победу, это ценно.

Почему многое позволяли сопернику? Не знаю, с чем это связано. Будем разбирать. Парни стелились ногами, головами. За это мы были вознаграждены.