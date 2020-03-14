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Максименко: «Игроки „Спартака“ стелились головами и были вознаграждены»

вчера, 16:22
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом». Александр был признан лучшим игроком матча.

Тяжелая игра, тяжелое поле. Понимали это еще перед игрой. Но все в команде молодцы. Спасибо болельщикам, они придавали нам сил. Мы вырвали победу, это ценно.

Почему многое позволяли сопернику? Не знаю, с чем это связано. Будем разбирать. Парни стелились ногами, головами. За это мы были вознаграждены.

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Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 23:36
как по льду катались на народных нефтедолларах
halfbeek
halfbeek
вчера в 20:43
Стелиться в подкате. Можно себе представить. А как стелиться головами? Матч не смотрел и представить себе такого не могу.
ДСА
ДСА
вчера в 16:49
Победили - молодцы!
Footbolista
Footbolista
вчера в 16:24, ред.
Игроки оренбурга в прошлом туре
стелились-стелились...
вознаграждения не будет...
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