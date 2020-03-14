ГлавнаяНовости

Семак: «Мастерство игроков „Зенита“ сыграло большую роль»

вчера, 19:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о разгромной победе над «Уралом»:

Спасибо болельщикам, что пришли. Хотелось победить. В атаке смотрелись хорошо, забили быстрый мяч. Игра открылась, и по такой игре были возможности, хотя иногда в обороне присутствовала расслабленность. Позволяли создавать моменты. Хотелось сыграть на ноль, но рад, что получилось забить много хороших мячей. Хочется, чтобы в таких матчах наши нападающие чувствовали вкус голов и набирали очки в гонке бомбардиров. «Урал» — команда, которая и сама играет в футбол, и другим дает. Получилась интересная игра с большим количеством моментов. После двух быстрых голов мастерство наших игроков сыграло большую роль. При комфортном счете играть намного приятнее.

Хотел бы поздравить Шамкина с дебютом. Он его заслужил. На тренировках смотрелся хорошо. Когда вышел, нервозность, конечно, присутствовала. Мусаев достаточно часто выходил уже и на сборах, и в официальных матчах. Рад, что они получили игровую практику. Что касается Кузяева, смотрелся очень уверенно, но и игра была достаточно комфортной, для того чтобы входить в нее. Какие-то выводы по молодым ребятам делать рано. Что касается Далера, он нам нужен. Хотим, чтобы после длительной паузы набирал игровую форму, и мы могли на него рассчитывать в самых ближайших матчах. Когда они будут, мы не знаем, но наше дело — работать и готовиться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзагоев: «Хочется играть молча, спокойно, но не получается»
Сегодня, 14:00 Комментарии0
Дзагоев: «Нужно давать не сто процентов, а сто один процент для успеха»
Сегодня, 13:57 Комментарии0
Иванов: «„Урал“ попал под каток „Зенита“»
Сегодня, 13:13 Комментарии4
Самедов: «Коронавирус — это не смешно»
Сегодня, 12:38 Комментарии7
Байрамян: «Будет тяжелая игра, но мы приложим максимум усилий»
Сегодня, 10:36 Комментарии2
Ярошик: «В России было здорово»
Сегодня, 10:29 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 21:04
Если бы дурака не валяли 15-0 выиграли бы
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:23
кто бы спорил)))любой из зенита стоит дороже чем урал целиком вместе с докторами))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100