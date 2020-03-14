Семак: «Мастерство игроков „Зенита“ сыграло большую роль»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о разгромной победе над «Уралом»:

Спасибо болельщикам, что пришли. Хотелось победить. В атаке смотрелись хорошо, забили быстрый мяч. Игра открылась, и по такой игре были возможности, хотя иногда в обороне присутствовала расслабленность. Позволяли создавать моменты. Хотелось сыграть на ноль, но рад, что получилось забить много хороших мячей. Хочется, чтобы в таких матчах наши нападающие чувствовали вкус голов и набирали очки в гонке бомбардиров. «Урал» — команда, которая и сама играет в футбол, и другим дает. Получилась интересная игра с большим количеством моментов. После двух быстрых голов мастерство наших игроков сыграло большую роль. При комфортном счете играть намного приятнее.

Хотел бы поздравить Шамкина с дебютом. Он его заслужил. На тренировках смотрелся хорошо. Когда вышел, нервозность, конечно, присутствовала. Мусаев достаточно часто выходил уже и на сборах, и в официальных матчах. Рад, что они получили игровую практику. Что касается Кузяева, смотрелся очень уверенно, но и игра была достаточно комфортной, для того чтобы входить в нее. Какие-то выводы по молодым ребятам делать рано. Что касается Далера, он нам нужен. Хотим, чтобы после длительной паузы набирал игровую форму, и мы могли на него рассчитывать в самых ближайших матчах. Когда они будут, мы не знаем, но наше дело — работать и готовиться.