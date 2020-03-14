«Спартак» не хочет вылетать, но играет как аутсайдер

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вчера, 18:00

В заголовках вы увидите победу «Спартака» с красивым счетом 3:1, но пусть результат вас не обманывает. «Соккер.ру» — о том, как все было на самом деле.

Что придумали тренеры?

Константин Емельянов после поражения в Сочи забраковал схему с тремя центральными защитниками, хотя вроде бы логично было «отзеркалить» всем известную расстановку «Спартака». Вместо этого тренер «Оренбурга» усадил на скамейку Михаила Сивакова и выстроил свою команду довольно смело. Формально это была схема 4-1-4-1, но с несколькими секретами: в центре поля Куат и Мишкич образовывали мощный кулак с Аюповым, а во время атак Фамейе шел стервятничать близ Деспотовича, а расположившийся изначально справа Рикарду Алвеш постоянно смещался в центр.

Доменико Тедеско любимую схему 3-5-2 оставил без изменений, но кадровая ситуация внесла коррективы и в стартовый состав, и в игру. Роман Зобнин пропускал матч после удаления в игре с «Краснодаром», Тиль в той же игре получил мышечное повреждение, а Кутепов и Гулиев остались в Москве с симптомами ОРВИ . Умяров продолжает восстанавливаться после травмы, а о Шюррле в приличном обществе уже и не вспоминают. В итоге в центре полузащиты оказались Крал (опорный), Бакаев сыграл выше и правее, а Ларссон на аналогичной позиции левее по карте, хотя форварда регулярно тянуло к флангу.

Ужасная игра «Спартака» при хорошем результате

Состав во многом предопределил игру «Спартака» — нервную, дерганую, с обилием пропущенных атак через центр. Трудно добиться внятного баланса с одним центральным полузащитником в составе, особенно, если твое кредо — постоянный прессинг. В Оренбурге «Спартак» с точки зрения прессинга и гегенпрессинга, которые так любит Доменико Тедеско, провалился. К итоговому провалу это не привело только из-за стечения обстоятельств, а также благодаря удачным действиям отдельных игроков и блестящей игре вратаря Максименко.

По качеству — это худший матч «Спартака» после возобновления сезона, какими бы объективными и очевидными ни были некоторые причины: отсутствие ключевого полузащитника Зобнина и людей, которые могут его заменить (Умяров, Гулиев, Тиль), искусственный газон стадиона «Газовик», доставивший спартаковцам немало неприятностей с непривычки. А еще, конечно, «Оренбург», сыгравший один из лучших своих матчей в этом сезоне, если тактично умолчать о реализации моментов, которая подвела.

Статистика подтверждает

Удары: 18 (6) — 12 (7)

Хозяева нанесли на 50% больше ударов, по попаданиям в створ примерное равенство (а еще Деспотович пробил в перекладину), но реализация у «Спартака» значительно выше, в то время как «Оренбург» не реализовал четыре-пять убойных момента. Не будем забывать, что третий гол «Спартака» стал контрольным выстрелом: команда Константина Емельянова ушла в глубокий навал, создала супершанс, после которого «Спартак» с трудом отбился, вышел в ответную атаку и поставил точку в игре.

Владение мячом: 51.5% — 48.5%

Точность передач: 76% — 72%

«Спартак» — это на 100% контратакующая команда, даже в матче с «Оренбургом» соперник, который серьезно уступает в статусе, больше владел мячом и чаще отдавал точные передачи, в то время как парни Тедеско регулярно сбивались на примитив в виде забросов на Соболева. Лучшая игра против «Спартака» — заставить его строить позиционные атаки и допускать ошибки. «Оренбург» же решил переиграть москвичей в обоюдной схватке без хитростей, за что и поплатился: класс отдельно взятых игроков у «Спартака» выше, во многом он и сказался на результате.

Четыре фазы игры «Спартака»

Разделил матч на четыре почти равных отрезка — каждый примерно в полтайма продолжительностью.

Отрицание. В начале матча «Спартак» выглядел растерянным и испуганным. Футболисты не понимали, куда бежать, как прессинговать, в какие зоны открываться. «Спартак» как будто проснулся после долгого беспробудного сна, когда все члены занемели, а мозг еще не вернулся к реальности. И столько незнакомых ощущений: дебютант Маслов в защите, отсутствие срединного хребта, на который можно опереться, Бакаев в шапочке, странный газон. Стартовый стресс во многом задал направление игры «Спартака» на весь матч — били вперед в надежде, что эта самая игра придет, попутно пропустили после углового от Фамейе. Маслов «прописался» в команде неудачным выносом, а форвард Понсе уснул у своих ворот и обеспечил коллеге из «Оренбурга» правильное положение в голевой атаке.

Гнев. В середине тайма «Спартак» стал понемногу приходить в себя. Хочется сказать, что футболисты начали поднимать голову, но не скажу — сложилось ощущение, что все смотрят себе под ноги, поэтому не отдают своевременных передач, упираются в соперников, принимают неадекватные решения. Зато «Спартак» разозлился. На самого себя в первую очередь. Стали организовываться хорошие подходы к воротам Климовича, а незадолго до перерыва и ответный гол созрел: Понсе исправился за «искусственный офсайд» у Фамейе, не оставив шансов Климовичу после скидки Соболева. Александр чуть позже еще и пенальти мог заработать, но нарушение правил в штрафной не было засчитано, так как перед этим форвард залез в офсайд.

Торги. После перерыва обе команды быстро продемонстрировали, что не собираются довольствоваться ничьей. Игра начала раскачиваться и приобрела обоюдно-контратакующий характер: выпад туда, выпад сюда. При самоотверженной, но не слишком слаженной игре в обороне с обеих сторон кому-то должно было повезти. «Оренбург» создал парочку лютых моментов, но Максименко потащил, после чего сработало старое футбольное правило. Элементом неожиданности стал проход центрального защитника Жиго, который уже перед штрафной уступил мяч Ларссону, а прятавшийся всю игру форвард классно вышел на ударную позицию на ограниченном участке и мастерски пробил, глядя себе под ноги, как папа научил. 2:1 пользу гостей, и игра вступила в финальную фазу.

Смирение. «Спартак» повел в счете на 71-й минуте, и после этого перешел в режим глубочайшей обороны и игры на отбой. Очень уж по-аутсайдерски действовали «красно-белые», при этом моменты у ворот Максименко продолжали возникать: количество не помогало обороняться качественно. «Оренбург» вполне мог отыграться на 90+4-й минуте, но спартаковцам удалось заблокировать два удара и развить атаку, которую кривенько, но эффективно завершил Мирзов. Вот так все и было.