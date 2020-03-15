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Клубы Бундеслиги потеряют 750 млн евро из-за пандемии

сегодня, 11:12

Клубы Бундеслиги в общей сложности потеряют около 750 млн евро, если нынешний сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса, так как сам турнир не был застрахован на случай форс-мажорных ситуаций.

Данную информацию подтвердило немецкое пресс-агенство, которое сотрудничает с лигой. Таким образом, клубам не предоставляется страховое покрытие, например, за потерю доходов от телевидения. 

Напомним, что нынешний сезон может быть завершен преждевременно из-за эпидемии коронавируса. 

Ранее стало известно, что чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

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ДСА
ДСА
сегодня в 12:10
Хуже тем кто беднее
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:29
Никакие деньги не стоят человеческих жизней.
А деньги...ну потом еще наворуют
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