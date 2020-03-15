Селюк: «Барселона сейчас пустая. Всё как в фильмах про апокалипсис»

Агент Дмитрий Селюк, живущий в Барселоне, высказался о ситуации в Испании в связи с эпидемией коронавируса.

Сидим дома. На улицах никого нет. Надо отдать должное людям — что в Испании, что в Италии выходят на балконы и поют. Помню, после забастовки за отсоединение тоже выходили на балконы и били поварешками по кастрюлям, все хлопали. Вот и сейчас в Барселоне все хлопают, каждый день в восемь вечера — это поддержка друг друга, врачей, которые помогают больным. На сегодняшний день работают только продуктовые магазины, аптеки и соответственно врачи. Барселона сейчас вообще пустая, очень мучительно это видеть.

Всё как в фильмах про апокалипсис. Только иногда одна машина проедет, и всё. Людей нет, но всё дисциплинированно.

Мне не совсем приятно, когда постоянно идет информация о количестве зараженных: заразилось еще 1000 человек, умерло еще столько-то. Самое неприятное — это то, что ты никуда не можешь уехать, никто не может приехать, никто не может ничего делать. Это ощущение, что ты закрыт и ограничен, немного давит.