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Селюк: «Барселона сейчас пустая. Всё как в фильмах про апокалипсис»

вчера, 21:52

Агент Дмитрий Селюк, живущий в Барселоне, высказался о ситуации в Испании в связи с эпидемией коронавируса.

Сидим дома. На улицах никого нет. Надо отдать должное людям — что в Испании, что в Италии выходят на балконы и поют. Помню, после забастовки за отсоединение тоже выходили на балконы и били поварешками по кастрюлям, все хлопали. Вот и сейчас в Барселоне все хлопают, каждый день в восемь вечера — это поддержка друг друга, врачей, которые помогают больным. На сегодняшний день работают только продуктовые магазины, аптеки и соответственно врачи. Барселона сейчас вообще пустая, очень мучительно это видеть.

Всё как в фильмах про апокалипсис. Только иногда одна машина проедет, и всё. Людей нет, но всё дисциплинированно.

Мне не совсем приятно, когда постоянно идет информация о количестве зараженных: заразилось еще 1000 человек, умерло еще столько-то. Самое неприятное — это то, что ты никуда не можешь уехать, никто не может приехать, никто не может ничего делать. Это ощущение, что ты закрыт и ограничен, немного давит.

Также Селюк прокомментировал возможную приостановку российской Премьер-Лиги из-за коронавируса.

Как я понимаю, в России во вторник тоже отменят игры. Но мое мнение — надо либо полностью всех закрыть в России, поместить в изоляцию, либо проводить игры со зрителями. Кому нужны эти полумеры? Но хочется пожелать россиянам и всему остальному миру, чтобы все были здоровы.

Напомним, что ранее в Испании приостановили розыгрыш Примеры из-за распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:37
У нас такого не могу представить
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:29
Селюк как был мерзким так и остался.
ДСА
ДСА
вчера в 23:00
Остаётся только пить..., если есть что.
112910415
112910415
вчера в 22:18
держись, Селюк !
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