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Бывший физиотерапевт «Боруссии» — о Клоппе: «Он особенный парень»

сегодня, 14:07

Бывший физиотерапевт дортмундской «Боруссии» Франк Цолльнер поделился мнением о работе с Юргеном Клоппом, который сейчас возглавляет «Ливерпуль»:

Он особенный парень. Часто я думал, что он отличный человек. Затем думал: «Какой же он эгоист!».

Однажды мне позвонил Якуб Блащиковски, который не смог тренироваться из-за травмы, полученной во время игры за сборную Польши. Он сказал, что все равно придет на сбор команды. Я пошел к Клоппу и рассказал, что случилось. Он сошел с ума, потому что только сейчас узнал о повреждении Блащиковски.

Его помощник Желько Бувач часто говорил в такие моменты: «Клоппо, успокойся и выкури сигарету». Он был одним из лучших помощников главного тренера, с которыми я работал.

Однако Клоппу хватало наглости извиниться, если он перегибал в общении с кем-либо.

Ранее мнение о Клоппе высказал полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум.

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