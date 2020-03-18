Врач «Динамо»: «Не думаю, что сезон скоро возобновится»

Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили высказался об эпидемии коронавируса.

Тема действительно достаточно серьёзная. Потому что никто до конца не понимает и не знает, что обрушилось на нас всех. Понятно одно – есть определённая вирусная инфекция, которая может повлечь за собой различные тяжёлые периоды заболевания, включая летальный исход. Распространение вируса идёт со страшной скоростью и впервые за мою практику я слышу слово «пандемия». Естественно, что в таких условиях следует пытаться минимизировать любые контакты. Спортивные соревнования — это огромные скопления людей, поэтому чтобы не было цепной реакции принято решение их остановить. На мой взгляд абсолютно правильное.

Много ли вопросов от команды по поводу вируса? Конечно, ребята интересуются, конечно, спрашивают. Мы со своей стороны организовываем силами медицинского штаба регулярное информирование тренеров, футболистов и персонала команды по мерам предосторожности и профилактики. Дополнительно усилены все меры гигиены – регулярное мытьё рук, антисептики, минимизация кожных контактов и контактов со слизистой оболочкой. Плюс питьевые бутылки на поле у всех индивидуальные, посуда в столовой тоже. Ещё прописали различные медикаментозные препараты, мази… В общем, находимся всей командой в режиме повышенной внимательности.

Возобновится ли сезон 10 апреля? Боюсь, вряд ли. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а, значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки? Только резкое изменение ситуации – появление эффективных лекарств против вируса, снижение числа заразившихся и заболевших. Так что сильно сомневаюсь в заявленных сроках.