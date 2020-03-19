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Зидан: «Не хочу, чтобы деньги и окружение испортило моих сыновей»

сегодня, 08:20

Издание Sport Bild, накануне презентации книги «Зидан», которая выйдет в Испании 28 апреля, опубликовало слова главного тренера «Реала» Зинедина Зидана о своих четырех сыновьях, которые он произнес еще в 2005 году.

У них, в отличие от других, другая жизнь. Боюсь, как бы они не превратились в маленьких идиотов. Не хочу, чтобы деньги и мое окружение толкало их на неправильный путь. Хочу, чтобы они были хорошими людьми.

Отметим, что все дети Зидана стали футболистами. 24-летний Энцо Зидан играет за «Альмерию» на позиции хавбека, 21-летний Люка Зидан – вратарь в «Расинге», но по контракту принадлежит «Реалу», 17-летний Тео Зидан играет за юношескую команду «Реала», 14-летний Элиас Зидан – защитник академии «Реала».

Недавно Зидан рассказал о своём будущем в мадридском клубе.

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Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 08:24
Интересно кто то из них станет топом. Люка вроде считался лучшим лет 5 назад в своей возрастной группе
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