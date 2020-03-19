Газизов: «Думаю, произойдет отмена финансового фэйр-плей»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за эпидемии коронавируса.

Естественно, сейчас все теряют деньги. Я думаю, что все пересмотрят ситуацию с финансовым фэйр-плей. Сейчас будут пересматриваться и рекламные контракты, и спонсорские контракты. И я думаю, что отмена финансового фэйр-плей все-таки произойдет. Это будет объяснимо в такой ситуации.

Разговаривали ли мы с игроками насчет понижения зарплаты? Нет, и пока не собираемся. Нашему клубу будет сложно в эти моменты, но все-таки мы меньше подвержены удару.