Рахимов: «У молодого Сёмина эмоции били через край»

Бывший главный тренер «Амкара», «Ахмата» и «Локомотива» поделился воспоминаниями о том, как играл за «Памир» из Душанбе под руководством нынешнего тренера «Локо» .

Меня позвали в дубль ещё в 1981-м. Первый матч за «Памир» провёл 16-летним. На Кубок СССР , это была какая-то ранняя стадия. И вот как раз наше поколение влилось в команду практически одновременно с тем, как её принял Сёмин. При нём и стал играть на позиции левого защитника — а до этого был нападающим, много забивал… Юрий Палыч был совсем молодым тренером, только в «Кубани» успел недолго поработать, когда в середине 1983-го возглавил «Памир».

Конечно, эмоции у Палыча уже тогда били через край, сами можете представить! Это сейчас, с возрастом, стал поспокойнее. Впрочем, мы все, наверное, со временем меньше эмоции показываем. Понимаешь: надо не сразу пар выпускать, а сначала проанализировать ситуацию. И потом уже высказаться.