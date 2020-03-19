ГлавнаяНовости

Рахимов: «У молодого Сёмина эмоции били через край»

сегодня, 08:10

Бывший главный тренер «Амкара», «Ахмата» и  «Локомотива» Рашид Рахимов поделился воспоминаниями о том, как играл за «Памир» из Душанбе под руководством нынешнего тренера «Локо» Юрия Сёмина.

Меня позвали в дубль ещё в 1981-м. Первый матч за «Памир» провёл 16-летним. На Кубок СССР, это была какая-то ранняя стадия. И вот как раз наше поколение влилось в команду практически одновременно с тем, как её принял Сёмин. При нём и стал играть на позиции левого защитника — а до этого был нападающим, много забивал… Юрий Палыч был совсем молодым тренером, только в «Кубани» успел недолго поработать, когда в середине 1983-го возглавил «Памир».

Конечно, эмоции у Палыча уже тогда били через край, сами можете представить! Это сейчас, с возрастом, стал поспокойнее. Впрочем, мы все, наверное, со временем меньше эмоции показываем. Понимаешь: надо не сразу пар выпускать, а сначала проанализировать ситуацию. И потом уже высказаться.

Ранее Семин прокомментировал решение приостановить РПЛ

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Прядкин: «Возможно расширение трансферного окна»
Сегодня, 02:30 Комментарии3
Прядкин: «Мы решили, что переносить матчи в другие регионы – неправильно»
Сегодня, 01:41 Комментарии1
Игнатьев: «Уверен, что и в 2021 году Евро пройдёт на самом высоком уровне»
Сегодня, 01:29 Комментарии3
Прядкин: «Решение одно – чемпионат надо доиграть»
Сегодня, 01:13 Комментарии6
Врач «Локомотива»: «Лучшее средство от коронавируса — самоизоляция»
Вчера, 21:51 Комментарии5
Карпин: «Сидим дома. Накидайте хороших сериалов»
Вчера, 20:43 ФотоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:15
Дык он и сейчас иногда скачет у бровки похлеще всяких Тодесок, при этом матерясь трёхэтажно и громко!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 09:02
Шпалыч конечно же легендарная личность, многое давшая советскому и российскому футболу.
beefs
beefs
сегодня в 08:57
и что тут нового...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:29
Палыч - это уже легенда нашего футбола!!!
Здоровья ему и терпения!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:18
Если сейчас туфли с водой в бутылках летают, то нетрудно представить, что было в молодые годы. И ведь психом не стал, не перекосило.
Что успокаивало Палыча?).
-Рыбалка..)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100