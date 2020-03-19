Оздоев — о челлендже с туалетной бумагой: «Оставьте в покое туалетку»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на набравший популярность в социальных сетях челлендж «Оставайся дома», в котором игроки чеканят рулон туалетной бумаги с целью смотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.
«Оставьте в покое туалетку», — написал игрок в своем Instagram.
Среди игроков РПЛ в челлендже приняли участие полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.