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Защитник «Сочи» Рами: «Боюсь, что больше не смогу играть в футбол»

сегодня, 03:28

Защитник «Сочи», действующий чемпион мира Адиль Рами высказался о текущей ситуации с пандемией коронавируса и намекнул, что может завершить игровую карьеру.

Чемпионат приостановлен, и лично мне кажется, что пауза продлится дольше, чем ожидается. Я прислушиваюсь к врачам, у меня была возможность принять меры защиты, ведь в Сочи нет карантина, хотя в клубе нам дали совет избегать оживлённых мест.

Моя небольшая проблема заключается в том, что все здесь выходят наружу, живут своей жизнью, но вернуться во Францию тяжело. У меня контракт с «Сочи», мне 34 года... Ты никогда не знаешь, когда удастся уехать, почти везде карантин. Я боюсь, что могу больше не вернуться к игре в футбол. Всё это непросто, я скучаю по своим детям, но я должен ждать, набраться терпения и следить за ситуацией.

Напомним, Рами присоединился к «Сочи» этой зимой, но так и не сыграл ни одного матча из-за повреждения.

Коронавирус и футбол

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:18
Да и хрен с тобой.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 04:39
Ещё один пассажир, как Шюррле.
valt134
valt134
сегодня в 03:53
Ай да чИмпиЕн... Где его откопали? Срубил бабла влёгкую и домой. Гоните его поганой метлой, предварительно пару раз дав по шеям. Лягушатник...
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