Защитник «Сочи» Рами: «Боюсь, что больше не смогу играть в футбол»

Защитник «Сочи», действующий чемпион мира высказался о текущей ситуации с пандемией коронавируса и намекнул, что может завершить игровую карьеру.

Чемпионат приостановлен, и лично мне кажется, что пауза продлится дольше, чем ожидается. Я прислушиваюсь к врачам, у меня была возможность принять меры защиты, ведь в Сочи нет карантина, хотя в клубе нам дали совет избегать оживлённых мест.

Моя небольшая проблема заключается в том, что все здесь выходят наружу, живут своей жизнью, но вернуться во Францию тяжело. У меня контракт с «Сочи», мне 34 года... Ты никогда не знаешь, когда удастся уехать, почти везде карантин. Я боюсь, что могу больше не вернуться к игре в футбол. Всё это непросто, я скучаю по своим детям, но я должен ждать, набраться терпения и следить за ситуацией.