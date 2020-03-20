ГлавнаяНовости

СМИ: Тебас призвал испанские клубы как можно скорее возобновить тренировки

сегодня, 07:56

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас провёл видеоконференцию с руководителями клубов Примеры, чтобы спланировать проведение оставшейся части сезона.

Как утверждают СМИ, Тебас попросил команды как можно скорее вернуться к тренировкам, чтобы быть готовыми к возобновлению чемпионата. Глава лиги также заверил клубы, что матчи не будут проводиться до тех пор, пока в Испании сохраняется чрезвычайное положение.

По самым оптимистичным планам, Ла Лига намерена возобновить чемпионат 23 апреля, однако первые выходные мая считаются наиболее реалистичным вариантом.

Ранее Тебас заявил, что все европейские чемпионаты должны возобновить матчи к середине мая.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Отаменди не стал чеканить туалетную бумагу, а собрал машину из LEGO
Сегодня, 08:53 ВидеоКомментарии1
Клубы Серии А против игр в еврокубках по выходным
Сегодня, 08:32 Комментарии0
«Ливерпуль» продолжит платить зарплату сотрудникам «Энфилда» во время паузы
Сегодня, 08:23 Комментарии0
«Лацио» оценил Милинковича-Савича в 120 млн евро
Сегодня, 08:08 Комментарии1
Пеле находится под домашним карантином из-за угрозы коронавируса
Сегодня, 08:01 Комментарии1
«Далянь Ифан» Бенитеса вернулся в Китай из Испании
Сегодня, 02:01 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100