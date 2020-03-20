СМИ: Тебас призвал испанские клубы как можно скорее возобновить тренировки

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сегодня, 07:56

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас провёл видеоконференцию с руководителями клубов Примеры, чтобы спланировать проведение оставшейся части сезона.

Как утверждают СМИ , Тебас попросил команды как можно скорее вернуться к тренировкам, чтобы быть готовыми к возобновлению чемпионата. Глава лиги также заверил клубы, что матчи не будут проводиться до тех пор, пока в Испании сохраняется чрезвычайное положение.

По самым оптимистичным планам, Ла Лига намерена возобновить чемпионат 23 апреля, однако первые выходные мая считаются наиболее реалистичным вариантом.

Ранее Тебас заявил, что все европейские чемпионаты должны возобновить матчи к середине мая.