Бистрович — о карантине: «Скажу честно, скучно! Не люблю сидеть дома»

Хорватский полузащитник ЦСКА рассказал о своем досуге на карантине из-за эпидемии коронавируса.

Ситуация такая, какая есть. Из клуба каждый день нам присылают план тренировки, чтобы мы не теряли свою форму и находились в хорошем физическом состоянии. Очень жду, когда все это закончится. Я почти не выхожу из дома, только в случае крайней необходимости. Почти все время провожу в квартире. Смотрю сериалы, фильмы со своей девушкой. Но, скажу честно, для меня это слишком скучно! Не люблю сидеть дома. Какие книги читаю? Мне нравятся спортивные автобиографии. Последнее, что прочел — это о Рафаэле Надале и Златане Ибрагимовиче. Очень понравилось.

Сталкивался ли с дефицитом товаров в магазине? Ходил в большой продуктовый три дня назад, купил довольно много продуктов, чтобы мог долго не выходить из дома. Никакого дефицита я не заметил. И народу было не так много, как обычно. Паники точно не было. Думаю, что и дальше проблем не возникнет.

В России вообще очень мало заболевших по сравнению с остальным миром. Возможно, Москву все обойдет стороной. Боюсь ли коронавируса? Наверное, нет. Доктора дали определенные рекомендации по защите, я все соблюдаю. Думаю, все будет хорошо. Надеюсь, скоро приступим к тренировкам.