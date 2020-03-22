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И. Егоров: «У футбольных арбитров нет защищенности»

22 марта 2020, 18:50

Бывший судья Игорь Егоров прокомментировал проблемы арбитров, которым из-за приостановки РПЛ приходится занимать деньги:

Если мы так говорим об арбитрах Премьер-Лиги, которые получают за одну игру сто с лишним тысяч рублей, какие тогда проблемы у людей, которые судят в Первом и Втором дивизионах?!

20-30 тысяч – совсем не то, на что можно жить. Давно уже говорили о дотациях судьям. В премьер-лиге надо иметь хотя бы 8-10 профессиональных арбитров, с которыми будут заключаться контракты. Конечно, неплохо, перевести их на ежемесячную оплату труда. В зависимости от лиги, где судья работает. Суммы за обслуживание матчей – это уже бонусы. Мы говорили о социальных выплатах арбитрам, о пенсиях. Многие, кто заканчивает судить, имеют инвалидности, делают за свой счет операции. У футбольных арбитров нет защищенности.

Вагоны, конечно, разгружать не надо... А может, и надо. Кому-то это пойдет на пользу. Зависит от того, сколько здоровья и серого вещества в голове. Нам всегда говорили, что судье нужна еще официальная работа. Многие не могут себе этого позволить. Сегодня судейство – это профессия. Такая же как у футболиста. А вы думаете, что простым людям сегодня намного легче живется?

80 процентов страны работает в частных фирмах. Я сам занимаюсь бизнесом. Знаю, что это такое. Бизнес и так идет ни шатко ни валко, а налоговое время настолько большое... Плюс аренды и все остальное. Я не представляю, что сейчас будет происходить. Мы смотрим на Москву. Там что-то сметают. А у нас ничего этого нет. Может, тоже бы сметали, но не на что. Люди живут от зарплаты до зарплаты, а сейчас и ее не будет. Никаких дотаций. Конечно, футбольным арбитрам сложно, но они могут опереться друг на друга. А что делать простому человеку, у которого дети, кредиты?! Полстраны валяется на боку с этими ипотеками. Непонятно, откуда берутся такие проценты?! Вот о чем надо говорить. 

Футбольные арбитры проживут. Конечно, хочется, чтобы о них проявляли заботу. И вообще обо всех гражданах России. А у нас все разговоры только о 22 апреля.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 02:05
Мы бедные!
minai
minai
22 марта в 19:42
Любой обидит футбольного арбитра. По этому они все такие обиииженные.
berda2003
berda2003
22 марта в 19:33
Бедные арбитры: игр нет, взяток нет,.. защищенности нет, что делать?..
Есть выход: Always! и ты в порядке, без протечки!.. мозгов.
ДАША Д
ДАША Д
22 марта в 19:22
Арбитры живут на широкую ногу, о будущем не думают.
Сп62
Сп62
22 марта в 19:06
Человек видит жизнь не с позиции власти, а изнутри. Поэтому такие выводы. Полностью согласен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 19:02
К чему этот манифест...???
Так можно сказать о представителе любой профессии....
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