Черчесов высказался о ситуации с приостановкой РПЛ

Главный тренер сборной России прокомментировал ситуацию с вынужденной приостановкой футбольных чемпионатов по всему миру из-за коронавируса.

То решение, которое было принято, думаю, там все всё учли. Люди разные, с разными характерами и восприятием. Дело в том, что матчи без зрителей игрались тогда, когда уже вот-вот в силу вступал карантин. Если есть возможность провести чемпионаты позже, условно говоря, пропустить этот месяц и потом наверстать со зрителями и возвратом потерянных финансов, то наверное, этот шпагат надо делать. Реагировать надо без эмоций, потому что эмоции в данном случае нам не союзники.