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Черчесов высказался о ситуации с приостановкой РПЛ

22 марта 2020, 19:58

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с вынужденной приостановкой футбольных чемпионатов по всему миру из-за коронавируса. 

То решение, которое было принято, думаю, там все всё учли. Люди разные, с разными характерами и восприятием. Дело в том, что матчи без зрителей игрались тогда, когда уже вот-вот в силу вступал карантин. Если есть возможность провести чемпионаты позже, условно говоря, пропустить этот месяц и потом наверстать со зрителями и возвратом потерянных финансов, то наверное, этот шпагат надо делать. Реагировать надо без эмоций, потому что эмоции в данном случае нам не союзники.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 марта в 21:47
да, пока правильно
drug01
drug01
22 марта в 20:20
Другого выхода нет.....надо переждать!
Red blu
Red blu
22 марта в 20:13
Торопиться не надо. Здоровье дороже.
cska vperiod
cska vperiod
22 марта в 20:11
Усач вновь умняка гонит.
VIPded
VIPded
22 марта в 20:07
Солидарен.
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