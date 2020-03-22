Черчесов: «Перенос Евро на 2021 год не является трагедией»

Главный тренер сборной России в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о переносе Евро на 2021 год:

Мы знаем, что была встреча рабочей группы. Были Дюков, Прядкин, Алаев, Митрофанов. Президент УЕФА по видеоконференции выступил. Рассказал, какие могут быть возможности, какие планы. Потом выступили несколько федераций, у которых были вопросы. Была рекомендация до 30 июня закончить все чемпионаты. Попросили мартовские матчи перенести на июнь. Не знаем, получится это или нет. Непонятно, стартуют ли чемпионаты. Через 2-3 дня начнем все планировать.

Перенос Евро — это не разочарование. Даже не трагедия. Понятное дело, что планы были. Обсуждали с Алаевым все возможные варианты. Я хотел, чтобы мартовский сбор был в том или ином виде. Конечный вариант был таким. Если ничего не будет, смысл тогда собирать основных игроков. Зачем их выдергивать, если игр нет? Хотели провести селекционный сбор, похожий на тот, когда мы играли с «Динамо». Третьи-четвертые из нашего списка номера бы приехали. Мы бы недельку поработали, оценили их. Нам не дали это сделать. Мы восприняли это как должное.

Пока что главный тренер сборной Польши не готов ответить, можем ли мы играть с ними 2 июня или нет. 1 июня только сбор начинается. Мы привыкли к такому, а вот ему нужно всех собрать, потренировать. Я же на свою первую игру с Турцией собрал футболистов 27 числа вечером, а уже 29-го мы сыграли матч. Но если есть возможность перенести, то лучше пару дней потренироваться. У него есть желание сыграть попозже.

Логотип Евро-2020? Я бы не стал менять из-за переноса. Он красиво выглядит, пускай будет так. Если переделать его, то уже не будет юбилея. Читал, что есть такой вопрос, который без ответа. Разговоров не слышал. Согласитесь, если что-то менять, то снова нужны деньги. Если оставить его, то это тоже будет впервые за всю историю. Евро-2020 играем в 2021 году.

Наша задача — делать команду. Есть у нас возрастные игроки, для которых год — это большой срок. За это время молодые игроки, которые проявляют себя уже сейчас, могут обрасти мускулами. Теперь нам нужно сделать так, чтобы игроки были в той форме, которая нужна.