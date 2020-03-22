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Черчесов: «Перенос Евро на 2021 год не является трагедией»

22 марта 2020, 20:24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о переносе Евро на 2021 год:

Мы знаем, что была встреча рабочей группы. Были Дюков, Прядкин, Алаев, Митрофанов. Президент УЕФА по видеоконференции выступил. Рассказал, какие могут быть возможности, какие планы. Потом выступили несколько федераций, у которых были вопросы. Была рекомендация до 30 июня закончить все чемпионаты. Попросили мартовские матчи перенести на июнь. Не знаем, получится это или нет. Непонятно, стартуют ли чемпионаты. Через 2-3 дня начнем все планировать. 

Перенос Евро — это не разочарование. Даже не трагедия. Понятное дело, что планы были. Обсуждали с Алаевым все возможные варианты. Я хотел, чтобы мартовский сбор был в том или ином виде. Конечный вариант был таким. Если ничего не будет, смысл тогда собирать основных игроков. Зачем их выдергивать, если игр нет? Хотели провести селекционный сбор, похожий на тот, когда мы играли с «Динамо». Третьи-четвертые из нашего списка номера бы приехали. Мы бы недельку поработали, оценили их. Нам не дали это сделать. Мы восприняли это как должное. 

Пока что главный тренер сборной Польши не готов ответить, можем ли мы играть с ними 2 июня или нет. 1 июня только сбор начинается. Мы привыкли к такому, а вот ему нужно всех собрать, потренировать. Я же на свою первую игру с Турцией собрал футболистов 27 числа вечером, а уже 29-го мы сыграли матч. Но если есть возможность перенести, то лучше пару дней потренироваться. У него есть желание сыграть попозже.  

Логотип Евро-2020? Я бы не стал менять из-за переноса. Он красиво выглядит, пускай будет так. Если переделать его, то уже не будет юбилея. Читал, что есть такой вопрос, который без ответа. Разговоров не слышал. Согласитесь, если что-то менять, то снова нужны деньги. Если оставить его, то это тоже будет впервые за всю историю. Евро-2020 играем в 2021 году. 

Наша задача — делать команду. Есть у нас возрастные игроки, для которых год — это большой срок. За это время молодые игроки, которые проявляют себя уже сейчас, могут обрасти мускулами. Теперь нам нужно сделать так, чтобы игроки были в той форме, которая нужна.

Ранее Черчесов высказался о приостановке РПЛ

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Все комментарии
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
вчера в 16:33
Конечно не проблема, для стасика. Ещё год точно будет сидеть прикормленным и продолжать делать вид что он тренер.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Брулин
вчера в 09:54
На следующий год эмблема 2020 года может стать мрачным напоминанием. Хотя кто знает, что будет нас ждать в 2021.
Не все доживем до 21 ого года , нельзя переносить , хоть футбол посмотрим !
Брулин
Брулин
вчера в 09:47
На следующий год эмблема 2020 года может стать мрачным напоминанием. Хотя кто знает, что будет нас ждать в 2021.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:54, ред.
За год многое может изменится...
Он прав...в сборной многие немолоды....в списке "кому за 30" - Дзюба, Жирков, Гильерме, Игнатьев, Кудряшов, Ерохин, Ионов, Газинский, Смолов......(и это без привлекающихся игроков на 4-м десятке - Ари, Нойштедтер, Камболов, Семёнов, Смольников, Набабкин, Рауш).......

Между ЧЕ и ЧМ будет всего год......
И если в квалификации таких молодых игроков как Бакаев,Миранчуки,Сафонов,Чалов,Баринов сомнений нет...то за год Саламычу надо ещё подыскать молодых,борзых и амбициозных кандидатов...


Надеюсь Саламыч "отберёт" лучших...ибо только время покажет кто будет продуктивней...
По-любому выбор у Черчесова есть и будет....а с защитой проблемы были-есть-и будут...тут уж никуда не деться....
Главное не забыть Акинфеева и Кокорина вернуть....а там прорвёмся....
Удачи!!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:44
А вариантов то и нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:38
Все варятся в одном котле, все будут одинаково растренированы. Хоть мы, хоть пшеки...
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:33
Трагедия на Донбассе, а перенос Евро - неприятность.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
вчера в 08:08
конечно,бабло то будут платить
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 07:28
Пока Китай не пришлет нам лекарство он вируса не будет никаких соревнований !
shlomo
shlomo
вчера в 07:02
Подождем...
ОПС
ОПС
вчера в 06:56
Это драма.
112910415
112910415
вчера в 06:45
трагедия - это совсем другое ...
beefs
beefs
вчера в 05:45
Похоже накроюьмя и чемпионаты и ЕВРО...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 04:15
Это АНТРАКТ!!!
makerdream
makerdream
вчера в 02:12
    мангo
    мангo
    вчера в 01:34
    Главное ты себе контракт продлить успел
    particular
    particular
    вчера в 00:32, ред.
    Это не трагедия, но и не комедия... До мелодрамы, тоже далеко...
    Главное, что бы не случилась драма..:)))
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    22 марта в 23:31
    Это не облом!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    22 марта в 23:30
    Баксы капают , ничего делать не надо, где этот усатый еще такую лафу найдет ?
    STVA 1
    STVA 1
    22 марта в 22:26
    Будем ждать)
    cska vperiod
    cska vperiod
    22 марта в 21:15
    Можно согласиться с усачом.
    EAGinLE
    EAGinLE
    22 марта в 20:43
    Подождем если нужно .
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    22 марта в 20:37
    О чем это он ? Боюсь, что в случае переноса сроков ЧЕ и неудачи на нем нашей сборной г-н Черчесов не заявил бы следующее: " Готовились, понимаешь, к 2020 году, только вышли на пик формы и были готовы, как минимум, выйти в полуфинал, а тут бац - коронавирус. Так что извиняйте, товарищи".
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