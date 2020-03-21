«Наполи» планирует вернуться к тренировкам на следующей неделе

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21 марта 2020, 00:30

«Наполи» объявил, что команда вскоре вернется к тренировкам. Ожидается, что неаполитанцы приступят к занятиям в следующую среду.

По данным итальянских СМИ , президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и руководитель «Лацио» Клаудио Лотито выступили за возвращение своих команд к тренировкам до 4 апреля. Кроме них, никто из руководителей клубов Серии А не хотел возвращения своих коллективов к тренировкам к этой дате.

Отметим, согласно постановлению правительства Италии, 3 апреля – последний день действия существенных ограничений в стране, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что клубы Серии А намерены сократить зарплаты футболистов из-за приостановки турнира, вызванной распространением коронавируса. Сообщалось, что планируется понижение зарплат игроков на 15-30 %.

Коронавирус и футбол