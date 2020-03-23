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Боярский: «По футболу не соскучился»

вчера, 15:09

Российский актер театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своем отношении к ситуации с пандемией коронавируса. Напомним, что из-за угрозы распространения вируса розыгрыш РПЛ был приостановлен до 10 апреля.

По футболу не соскучился. Сейчас это все бессмысленно. Можно скучать по рыбалке, по походу за грибами, по поездке на машине, по метро, по самолетам. Можно скучать по всему, но мир изменился, все находится в подвешенном состоянии, и как долго это будет продолжаться — неясно. Самое печальное, что нет никаких конкретных прогнозов и анализа происходящего на планете.

Отметим, что ранее о ситуации с коронавирусом высказался полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура.

Коронавирус и футбол

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oFANATo
oFANATo
вчера в 20:31
Мушкетёр завязал бантик с кабинетным чемпионством газовой игрушки миллера...не верит уже.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:30
Пора-пора-порадуемся?))
marvel777
marvel777
вчера в 16:35
пьет водочку и паркуется где хочет)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:23
рыбак наверное))))))))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:14
Михал Сергеич не грустит)))
Footbolista
Footbolista
вчера в 15:11
Миша скучает по парковке на тротуаре...
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