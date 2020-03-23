Боярский: «По футболу не соскучился»

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вчера, 15:09

Российский актер театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своем отношении к ситуации с пандемией коронавируса. Напомним, что из-за угрозы распространения вируса розыгрыш РПЛ был приостановлен до 10 апреля.

По футболу не соскучился. Сейчас это все бессмысленно. Можно скучать по рыбалке, по походу за грибами, по поездке на машине, по метро, по самолетам. Можно скучать по всему, но мир изменился, все находится в подвешенном состоянии, и как долго это будет продолжаться — неясно. Самое печальное, что нет никаких конкретных прогнозов и анализа происходящего на планете.

Отметим, что ранее о ситуации с коронавирусом высказался полузащитник «Тоттенхэма» .

Коронавирус и футбол