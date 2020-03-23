Ловчев: «У Кононова не получилось в „Спартаке“, но человек он порядочный»

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о работе бывшего наставника красно-белых , ныне возглавляющего «Ригу». Сегодня, 23 марта, специалисту исполняется 54 года.

Сегодня с утра поздравил с днём рождения Олега Кононова. Да, у него не получилось в „Спартаке“. Но разве только у него? Дима Аленичев, замечательный футболист, как тренер, не смог добиться успехов со „Спартаком“. Когда Олег тренировал „Спартак“, я прямо говорил, что у него не получается. Как любил повторять Николай Петрович Старостин, Платон мне друг, но истина дороже.

Но Олег — порядочный человек, и это главное. И дружеские отношения, конечно, сохранились.