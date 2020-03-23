ГлавнаяНовости

Ловчев: «У Кононова не получилось в „Спартаке“, но человек он порядочный»

вчера, 21:08

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о работе бывшего наставника красно-белых Олега Кононова, ныне возглавляющего «Ригу». Сегодня, 23 марта, специалисту исполняется 54 года.

Сегодня с утра поздравил с днём рождения Олега Кононова. Да, у него не получилось в „Спартаке“. Но разве только у него? Дима Аленичев, замечательный футболист, как тренер, не смог добиться успехов со „Спартаком“. Когда Олег тренировал „Спартак“, я прямо говорил, что у него не получается. Как любил повторять Николай Петрович Старостин, Платон мне друг, но истина дороже.

Но Олег — порядочный человек, и это главное. И дружеские отношения, конечно, сохранились.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов — Малкому: «Не попадёшь в сборную Бразилии и станешь русским?»
Вчера, 22:54 Комментарии10
Рыбус: «Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем»
Вчера, 21:51 Комментарии3
Беленов: «Ситуация с коронавирусом — большой напряг для клубов»
Вчера, 21:37 Комментарии5
Широков: «Надеюсь, что РПЛ удастся возобновить в середине мая»
Вчера, 21:28 Комментарии3
Генич: «Мне кажется, что чемпионат не удастся доиграть»
Вчера, 20:48 Комментарии3
Игонин: «РПЛ не настолько интересна, чтобы не пережить приостановку игр»
Вчера, 20:11 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 00:56
Да как-то болельщику пофиг на его порядочность. Пусть бы он хоть по фени ботал и в носу ковырял плюясь на ботинки, лишь бы команду приводил к вершинам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил VAN ARM
вчера в 23:37
Ктото сказал? И где критерий порядочности? Профессионализм гораздо важнее
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:50
В спартаке не получилось у Чернышёва, Скалы, Старкова, Федотова, Черчесова, Лаудрупа, Карпина, Эмери, опять у Карпина, Гунько, Якина, Аленичева, Карреры, Кононове.)))))
311
311
вчера в 22:45
Нельзя оценивать качество тренеров по Спартаку, где постоянная напряженная обстановка, где каждый топит друг друга в надежде забраться повыше, а каждый ветеран сует свое свиное рыло в дела клуба, изображая эксперта. Тут уж не до футбола!)
VAN ARM
VAN ARM ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:15
А разве для того чтобы быть хорошим тренером достаточно быть порядочным человеком. Я думаю, что маловато, ещё кое что нужно
но без этого невозможно!!
VIPded
VIPded
вчера в 22:11
Ничего порядочного в Георгиче нет. Помним по Севастополю..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил VAN ARM
вчера в 21:54
А разве для того чтобы быть хорошим тренером достаточно быть порядочным человеком. Я думаю, что маловато, ещё кое что нужно
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:31
Согласен, тренировать Спартак тяжело,давление колоссальное,это лучший клуб России, целая армия болельщиков, это же не локо..не цска...и тем более не труба из Питера. ...болельщики...ну очень мало,только если есть, ну искусственно созданы на деньгах бабушек.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:29
один из немногих моментов когда ловчев не бредит))) сегодня согласен с ним
max74
max74
вчера в 21:27
Не хапуга - это точно
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:16
Что и говорить - трудно в Спартаке порядочным людям.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100