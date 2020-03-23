Игонин: «РПЛ не настолько интересна, чтобы не пережить приостановку игр»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о приостановке чемпионата России в связи с пандемией коронавируса.
Прежде всего, я считаю, что у нас не настолько интересный чемпионат, чтобы не пережить его приостановление даже на месяц. Есть риск досрочно завершить турнир? Тоже ничего страшного: после стабилизации эпидемиалогической обстановки спокойно начнем новый сезон.
Спортивные результаты? Необходимо дождаться рекомендаций УЕФА. Не думаю, что речь пойдет о досрочном признании чемпионами лидеров незавершившихся чемпионатов. Еще более несправедливо определение участников еврокубков и обмен с низшими лигами по текущим результатам.
Недавно Игонин поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Кормить курицу золотыми зёрнами без чёткого понимания, когда станут нестись золотые яйца, - вот проблема...
Кормить курицу золотыми зёрнами без чёткого понимания, когда станут нестись золотые яйца, - вот проблема...
спартачей даже жалко. Всю зимнюю паузу 10-м местом наслаждались, теперь не понятно сколько на унылое 8-е место будут пялиться.
спартачей даже жалко. Всю зимнюю паузу 10-м местом наслаждались, теперь не понятно сколько на унылое 8-е место будут пялиться.