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Игонин: «РПЛ не настолько интересна, чтобы не пережить приостановку игр»

вчера, 20:11

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о приостановке чемпионата России в связи с пандемией коронавируса.

Прежде всего, я считаю, что у нас не настолько интересный чемпионат, чтобы не пережить его приостановление даже на месяц. Есть риск досрочно завершить турнир? Тоже ничего страшного: после стабилизации эпидемиалогической обстановки спокойно начнем новый сезон.

Спортивные результаты? Необходимо дождаться рекомендаций УЕФА. Не думаю, что речь пойдет о досрочном признании чемпионами лидеров незавершившихся чемпионатов. Еще более несправедливо определение участников еврокубков и обмен с низшими лигами по текущим результатам.

Недавно Игонин поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 23:46
Игоня вангует однако...
drug01
drug01
вчера в 22:43
Это его личное мнение..... Я не согласен!!!!
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 22:37
Мягко говоря, Алексей не прав...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:28, ред.
Ну интересно или не интересно это сам каждый решает. Вся фишка в том, как распределение мест будет и Кубок. Или обнулят???
beefs
beefs
вчера в 22:25
Похоже нынешнему турниру кердык...
Footbolista
Footbolista ответил particular
вчера в 22:19
Сколько корову шоколадом не корми, все равно какао из нее не выдоишь...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:14
Всей стране уже не интересно смотреть на игрушку миллера с ручными судьями и газовыми филиалами.
andrefino13
andrefino13
вчера в 22:12
Лично мне очень интересен, даже не верится, что этот человек причастен к футболу.
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 22:10
Сашку Кокорина выгнали из зенита чтобы не вешать ему чемпионские медали на шею...карма решила с Питерскими по своему
Сп62
Сп62
вчера в 22:02
За неимением гербовой пишут на простой. Игонин хочет закрыть последнюю отдушину в этой стране.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:18
Золотые слова. И мысли у Вас из золота.. Депутат законодательного собрания Ленинградской области должен не беречь себя, а о России думать, ну или хотя бы о Ленинградской области, а тут какой-то футбол. Да только какой бы он не был, но это наш чемпионат, и за всех расписываться не стоит. Условно болельщикам "Ростова" или "Краснодара" это расскажите.
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:13
Каждому своё.
LOpp
LOpp
вчера в 21:06
Ни кому не интересен чемпионат с Зенитом и его филиалами
materazzi2855
materazzi2855
вчера в 21:02
РПЛ вообще можно было бы закрыть. Слижком уж скучное зрелище.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:59
Можно думать , когда Игонин играл , было суперинтересно((
particular
particular
вчера в 20:54
Тут вопрос, даже не в интересе и не в беготне с мячиком по полю...
Кормить курицу золотыми зёрнами без чёткого понимания, когда станут нестись золотые яйца, - вот проблема...
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:53
Вот вам Питерский взгляд на Российский футбол. Есть ещё вопросы? 😲 Других мнений как бы нет🥴
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:42
Игонин крутизну крутит.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 20:37
Ну без футбола скучно. На стадик не сходить, пивка не попить...
спартачей даже жалко. Всю зимнюю паузу 10-м местом наслаждались, теперь не понятно сколько на унылое 8-е место будут пялиться.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:31
Ну , коли неинтересно, смотри Белоруссию с Австралией. Но за всех об интересе к РПЛ судить не надо.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:28
Сама природа протестует по поводу чемпионства Зенита.) Все ,что нажито усердным трудом,все пропало.)))
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 20:19
Кому как . Меня кроме команды родного города мало что волнует .
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:16
это то нечто откуда всплыло? или это бомжлегенда??)))
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:14
Фуууух ...успокоил пол мира)))
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