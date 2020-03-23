Игонин: «РПЛ не настолько интересна, чтобы не пережить приостановку игр»

Бывший капитан «Зенита» поделился мнением о приостановке чемпионата России в связи с пандемией коронавируса.

Прежде всего, я считаю, что у нас не настолько интересный чемпионат, чтобы не пережить его приостановление даже на месяц. Есть риск досрочно завершить турнир? Тоже ничего страшного: после стабилизации эпидемиалогической обстановки спокойно начнем новый сезон.