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Бышовец: «Практически „Сочи“ – это базовый клуб „Зенита“»

вчера, 06:32

Экс-наставник «Зенита» Анатолий Бышовец высказал мнение о «Сочи» и шансах клуба сохранить прописку в Премьер-Лиге.

Давайте реально посмотрим на этот клуб. Практически это базовый клуб «Зенита». Процентов на 70-80 он укомплектован игроками, поигравшими в Питере и даже в национальной сборной. В команде появился новый тренер. Все эти факторы позволили «Сочи» переступить черту, которая отделяет зону вылета. Да и соперники, в конце концов, не считая «Краснодара», оказались вполне проходимыми. Матч с «Оренбургом» вообще стоит особняком. Точнее – оценка той игры... Перспективы? Борьба за выживание – это интриги, которые ежегодно испытывает наш футбол, сотрясаясь от увиденного...

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oFANATo
oFANATo
вчера в 14:40
«Практически „сочи“ – это базовый клуб „зенита“»

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Project Pandora
вчера в 13:07, ред.
Как интересно вы считаете ... Не проявивших себя игроков, так это Ростов и Рубин, а более менее ярких на их фоне, так это зенитовец? У кокоши больше 170 игр за Динамо и около 60 за зенит. Согласен, 60 не 18, но отнекиваться от своих когда-то игроков, это всегда некрасиво. Новосельцева, который блистал в защите против любого соперника, выдернули из Ростова, чтобы ослабить конкурента, как в случае со многими другими. Потом посадили на лавку, игрок не сыгрался с новой командой и как следствие потерял форму. Вот причина, по которой многие не играли, а не потому что они для нашего чемпионата слабы.
Никто никого силой не тянул...
Без согласия Новосельцева его трансфер был бы невозможен....
Пришёл..не справился...присел....- снижение требований к себе при максимальной в лиге оплате труда - это не вина клуба - а переоценка своих возможностей игроком....

Пока регламентарно не утверждено что клуб имеет право усиляться только худшими игроками из других команд....
Что нелогичного в том что команды в любой Лиге в любом чемпионате приобретают игроков хорошо зарекомендовавших себя в прошлых клубах ???

Несомненно доля клуба в случае неудачного выступления новичка есть....но в основном это именно "заслуга" игрока....
Барриос прирос...Кранневиттер отпочковался....
Оздоев вписался...Набиуллин не потянул...
Одни как Жирков и в свои 36 отношением к работе доказывает свою полезность и мастерство......другим же пришедшим на большой оклад ближе лавка и барбершоп...
.......и клуб здесь не при чём.....
Ни один клуб не будет брать игрока заранее зная что он не конкурентноспособный и не амбициозный....но шансы - предоставляет.....
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:38, ред.
Не только „сочи“ – базовый клуб „зенита“»
зенит назначен быть кабинетным чемпионом
на судейство матчей с участием зенита уже не обращают внимание,потому что там все ясно и ничего не изменить. зенит назначен быть кабинетным чемпионом и эта директива строго выполняется. В матче зенита и Локомотива еще сохранялась интрига борьбы за чемпионство в случае победы железнодорожников но так наивные думают не многие.Потому что видят,какая чемпионская поступь демонстрируется зенитом ( или Газпромом) в каждом матче. Матч на газпром арене не был исключением. Главный судья Евгений Турбин , видимо был проинструктирован еще до матча, что хозяева не должны проиграть, у них должна быть зеленая улица к кабинетному чемпионству.Отрыв в очках есть, но мала ли что? Было уже , что не справлялись.
Турбин старался как мог. На 13-ой минуте судья сажает на желтую карточку Бенедикта Хеведеса за подкат, который был выполнен чисто в мяч. Наставник Локо был так возмущен неправомерным решением Турбина, что то же получил желтую карточку. На 36-ой минуте, после удара Игнатьева мяч попадает в руку Ракицкому. Пенальти? Как бы не так, у Ракицкого игра рукой не считается, причем не первый раз. А что же VAR? А VAR тоже заточен под газпром и видит только в одну сторону. Говорят что квалификация Турбина не соответствует центральному матчу тура. Соответствовал тем силам, которые двигают вверх зенит. Причем двигают нагло , на виду у всех и без малейшего угрызения совести. И уже адекватным болельщикам зенита становится стыдно за то, что творится сейчас вокруг их команды. Эта страница в истории зенита принесет ему не славу, а позор. Виноваты те кукловоды, которые видят в зените всего лишь свою игрушку.
Костя Ивлев
Костя Ивлев
вчера в 12:29
Динамо-СПБ? не неслышал
galem72
galem72
вчера в 12:26
Не может этого быть! ФК сочи — это самостоятельно поднявшийся с низов клуб с богатой историей и кучей трофеев. Просто они себе стадион долго строили. ))
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:53, ред.
Бышовец много знает, много может рассказать про фарм клуб сочи и зенит.

Помним откровения Бышовца.

Бышовец: при Мутко в бюджете "зенита" прописывалась сумма на работу с судьями
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 11:28
Да вся страна это знает!!!
blitz
blitz
вчера в 11:20
Бышовец прав.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 10:19
Бышовец хотел сказать так:Сочи донор зенита по подаче 6 очков ....также и Оренбург и Урал,это очевидно. Просто он сказал на языке дипломатии.
Project Pandora
Project Pandora ответил Jeck Denielse
вчера в 10:11, ред.
Как интересно вы считаете ... Не проявивших себя игроков, так это Ростов и Рубин, а более менее ярких на их фоне, так это зенитовец? У кокоши больше 170 игр за Динамо и около 60 за зенит. Согласен, 60 не 18, но отнекиваться от своих когда-то игроков, это всегда некрасиво. Новосельцева, который блистал в защите против любого соперника, выдернули из Ростова, чтобы ослабить конкурента, как в случае со многими другими. Потом посадили на лавку, игрок не сыгрался с новой командой и как следствие потерял форму. Вот причина, по которой многие не играли, а не потому что они для нашего чемпионата слабы.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:07
Это уже не новость.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 09:57
Но никто с базы в Зенит не вернется
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:17, ред.
Полоз..131 игра за Ростов...19 за Зенит....
Цаллагов....182 матча за Крылья...8 за Зенит....
Новосельцев....44 матча за Ростов....5 матчей за Зенит....
Набиуллин...85 матчей за Рубин....13 матчей за Зенит....
Так что Сочи укомплектован скорей игроками Крыльев,Рубина,Ростова....чем Зенита....
Мизерное количество матчей проведённых за Зенит этими бравыми,но переоценившими свои силы парнями - навряд ли даёт повод называться "полноценными игроками Зенита"...
В "Сочи" есть игрок "Зенита"...не на бумаге...а по существу...это Кокорин...
Динамо (СПб) - базовый клуб Зенита ???)))..ну Бышовец...)))...чтож он не пел такого пару лет назад...когда Динамо СПб выбивало Зенит из Кубка...???

После переезда в 2018-м и создании новой команды конечно Борис Романович стал набирать новый состав из игроков не получающих должной практики в своих клубах...и не удивительно что их оказалось больше именно из большого клуба с большой конкуренцией...
"Неумная" селекционная политика в луческо-манчиниевский период все равно вела бы к "разгрузке" состава...чем в принципе и занимаются последние полтора года Семак и Рибалта....а уж в какой клуб...это дело 10-е.....
Несомненно поклонникам команд которые и могут обыграть Сочи разве что в дополнительное время...дома...с нарушением правил при лоббировании Москалёва - это даёт лишний повод для разговоров...."фарм".."базовый клуб" - и другие самооправдашки своим неудачным выступлениям....

Рад буду если Сочи...особенно каким он стал в последние матчи...с прекрасным стадионом в классных климатических условиях сохранит прописку в высшей Лиге....

Понятно что Зенит не обязан проигрывать новичку Лиги в угоду сплетникам с приступами договорных фантазий ...ибо просто сильней...
Да и фантазии ии сплетни то текут в основном из столицы....
Краснодар вон проиграл Сочи..и по делу...и никакого нытья (в отличии от некоторых)...что это Зенит рассказал Сочам тайну как нас обыгрывать..)))

Удачи Сочи !!!
BenderBender
BenderBender
вчера в 09:07
Немытые всё купили
112910415
112910415
вчера в 08:05
главное, что это соответствует закону, понятиям и желаниям спонсоров ! ))
ДСА
ДСА
вчера в 08:04
Сочи спасётся.
VIPded
VIPded
вчера в 07:54
Словечко-то какое придумали... базовый... Фарма!!!)))
Miaf
Miaf
вчера в 07:22
Ну и позорище
LOpp
LOpp
вчера в 07:09
Светоч, с добрым утром!
max74
max74
вчера в 07:07
Весь вопрос - первый или второй
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 07:07
Ну чё замолчал? Давай раскрывай тему глубже. Эти эксперты знают много, некоторые набрав воздуха начинают говорить, но все заканчивается, как в многосерийном фильмусе на самом интересном месте.
Дайте расклад причины отказа наушников в матче Сочи-Краснодар у главного, по-моему Иванова. Почему он сломался, когда Краснодар прижал сочинцев к своей штрафной и имел шансы забить, додавить? Что это? Новый метод и не такой частый в виду ясности? Ведь "сапёр ожибается один раз" и ещё один такой случай, это откровенный зашквар? И наушники могут отказывать один раз, но в самый важный момент, в матче, где многое решается? И, где победа нужна, как вакцина от вируса?
Что это было? Несчастный случай? Просто отказал прибор? Или все таки уши перед матчем были так растянуты, что этот прибор провалился так глубоко в уши, что пришлось вытаскивать их щипцами?
Давай светоч ещё. Давай следующую серию!
ermak6848
ermak6848
вчера в 06:56
в этом есть что - то такое....
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