Бышовец: «Практически „Сочи“ – это базовый клуб „Зенита“»

Экс-наставник «Зенита» Анатолий Бышовец высказал мнение о «Сочи» и шансах клуба сохранить прописку в Премьер-Лиге.
Давайте реально посмотрим на этот клуб. Практически это базовый клуб «Зенита». Процентов на 70-80 он укомплектован игроками, поигравшими в Питере и даже в национальной сборной. В команде появился новый тренер. Все эти факторы позволили «Сочи» переступить черту, которая отделяет зону вылета. Да и соперники, в конце концов, не считая «Краснодара», оказались вполне проходимыми. Матч с «Оренбургом» вообще стоит особняком. Точнее – оценка той игры... Перспективы? Борьба за выживание – это интриги, которые ежегодно испытывает наш футбол, сотрясаясь от увиденного...
https://youtu.be/WqDegB1Q_b0
Без согласия Новосельцева его трансфер был бы невозможен....
Пришёл..не справился...присел....- снижение требований к себе при максимальной в лиге оплате труда - это не вина клуба - а переоценка своих возможностей игроком....
Пока регламентарно не утверждено что клуб имеет право усиляться только худшими игроками из других команд....
Что нелогичного в том что команды в любой Лиге в любом чемпионате приобретают игроков хорошо зарекомендовавших себя в прошлых клубах ???
Несомненно доля клуба в случае неудачного выступления новичка есть....но в основном это именно "заслуга" игрока....
Барриос прирос...Кранневиттер отпочковался....
Оздоев вписался...Набиуллин не потянул...
Одни как Жирков и в свои 36 отношением к работе доказывает свою полезность и мастерство......другим же пришедшим на большой оклад ближе лавка и барбершоп...
.......и клуб здесь не при чём.....
Ни один клуб не будет брать игрока заранее зная что он не конкурентноспособный и не амбициозный....но шансы - предоставляет.....
Без согласия Новосельцева его трансфер был бы невозможен....
Пришёл..не справился...присел....- снижение требований к себе при максимальной в лиге оплате труда - это не вина клуба - а переоценка своих возможностей игроком....
Пока регламентарно не утверждено что клуб имеет право усиляться только худшими игроками из других команд....
Что нелогичного в том что команды в любой Лиге в любом чемпионате приобретают игроков хорошо зарекомендовавших себя в прошлых клубах ???
Несомненно доля клуба в случае неудачного выступления новичка есть....но в основном это именно "заслуга" игрока....
Барриос прирос...Кранневиттер отпочковался....
Оздоев вписался...Набиуллин не потянул...
Одни как Жирков и в свои 36 отношением к работе доказывает свою полезность и мастерство......другим же пришедшим на большой оклад ближе лавка и барбершоп...
.......и клуб здесь не при чём.....
Ни один клуб не будет брать игрока заранее зная что он не конкурентноспособный и не амбициозный....но шансы - предоставляет.....
зенит назначен быть кабинетным чемпионом
на судейство матчей с участием зенита уже не обращают внимание,потому что там все ясно и ничего не изменить. зенит назначен быть кабинетным чемпионом и эта директива строго выполняется. В матче зенита и Локомотива еще сохранялась интрига борьбы за чемпионство в случае победы железнодорожников но так наивные думают не многие.Потому что видят,какая чемпионская поступь демонстрируется зенитом ( или Газпромом) в каждом матче. Матч на газпром арене не был исключением. Главный судья Евгений Турбин , видимо был проинструктирован еще до матча, что хозяева не должны проиграть, у них должна быть зеленая улица к кабинетному чемпионству.Отрыв в очках есть, но мала ли что? Было уже , что не справлялись.
Турбин старался как мог. На 13-ой минуте судья сажает на желтую карточку Бенедикта Хеведеса за подкат, который был выполнен чисто в мяч. Наставник Локо был так возмущен неправомерным решением Турбина, что то же получил желтую карточку. На 36-ой минуте, после удара Игнатьева мяч попадает в руку Ракицкому. Пенальти? Как бы не так, у Ракицкого игра рукой не считается, причем не первый раз. А что же VAR? А VAR тоже заточен под газпром и видит только в одну сторону. Говорят что квалификация Турбина не соответствует центральному матчу тура. Соответствовал тем силам, которые двигают вверх зенит. Причем двигают нагло , на виду у всех и без малейшего угрызения совести. И уже адекватным болельщикам зенита становится стыдно за то, что творится сейчас вокруг их команды. Эта страница в истории зенита принесет ему не славу, а позор. Виноваты те кукловоды, которые видят в зените всего лишь свою игрушку.
зенит назначен быть кабинетным чемпионом
на судейство матчей с участием зенита уже не обращают внимание,потому что там все ясно и ничего не изменить. зенит назначен быть кабинетным чемпионом и эта директива строго выполняется. В матче зенита и Локомотива еще сохранялась интрига борьбы за чемпионство в случае победы железнодорожников но так наивные думают не многие.Потому что видят,какая чемпионская поступь демонстрируется зенитом ( или Газпромом) в каждом матче. Матч на газпром арене не был исключением. Главный судья Евгений Турбин , видимо был проинструктирован еще до матча, что хозяева не должны проиграть, у них должна быть зеленая улица к кабинетному чемпионству.Отрыв в очках есть, но мала ли что? Было уже , что не справлялись.
Турбин старался как мог. На 13-ой минуте судья сажает на желтую карточку Бенедикта Хеведеса за подкат, который был выполнен чисто в мяч. Наставник Локо был так возмущен неправомерным решением Турбина, что то же получил желтую карточку. На 36-ой минуте, после удара Игнатьева мяч попадает в руку Ракицкому. Пенальти? Как бы не так, у Ракицкого игра рукой не считается, причем не первый раз. А что же VAR? А VAR тоже заточен под газпром и видит только в одну сторону. Говорят что квалификация Турбина не соответствует центральному матчу тура. Соответствовал тем силам, которые двигают вверх зенит. Причем двигают нагло , на виду у всех и без малейшего угрызения совести. И уже адекватным болельщикам зенита становится стыдно за то, что творится сейчас вокруг их команды. Эта страница в истории зенита принесет ему не славу, а позор. Виноваты те кукловоды, которые видят в зените всего лишь свою игрушку.
Помним откровения Бышовца.
Бышовец: при Мутко в бюджете "зенита" прописывалась сумма на работу с судьями
Помним откровения Бышовца.
Бышовец: при Мутко в бюджете "зенита" прописывалась сумма на работу с судьями
Цаллагов....182 матча за Крылья...8 за Зенит....
Новосельцев....44 матча за Ростов....5 матчей за Зенит....
Набиуллин...85 матчей за Рубин....13 матчей за Зенит....
Так что Сочи укомплектован скорей игроками Крыльев,Рубина,Ростова....чем Зенита....
Мизерное количество матчей проведённых за Зенит этими бравыми,но переоценившими свои силы парнями - навряд ли даёт повод называться "полноценными игроками Зенита"...
В "Сочи" есть игрок "Зенита"...не на бумаге...а по существу...это Кокорин...
Динамо (СПб) - базовый клуб Зенита ???)))..ну Бышовец...)))...чтож он не пел такого пару лет назад...когда Динамо СПб выбивало Зенит из Кубка...???
После переезда в 2018-м и создании новой команды конечно Борис Романович стал набирать новый состав из игроков не получающих должной практики в своих клубах...и не удивительно что их оказалось больше именно из большого клуба с большой конкуренцией...
"Неумная" селекционная политика в луческо-манчиниевский период все равно вела бы к "разгрузке" состава...чем в принципе и занимаются последние полтора года Семак и Рибалта....а уж в какой клуб...это дело 10-е.....
Несомненно поклонникам команд которые и могут обыграть Сочи разве что в дополнительное время...дома...с нарушением правил при лоббировании Москалёва - это даёт лишний повод для разговоров...."фарм".."базовый клуб" - и другие самооправдашки своим неудачным выступлениям....
Рад буду если Сочи...особенно каким он стал в последние матчи...с прекрасным стадионом в классных климатических условиях сохранит прописку в высшей Лиге....
Понятно что Зенит не обязан проигрывать новичку Лиги в угоду сплетникам с приступами договорных фантазий ...ибо просто сильней...
Да и фантазии ии сплетни то текут в основном из столицы....
Краснодар вон проиграл Сочи..и по делу...и никакого нытья (в отличии от некоторых)...что это Зенит рассказал Сочам тайну как нас обыгрывать..)))
Удачи Сочи !!!
Цаллагов....182 матча за Крылья...8 за Зенит....
Новосельцев....44 матча за Ростов....5 матчей за Зенит....
Набиуллин...85 матчей за Рубин....13 матчей за Зенит....
Так что Сочи укомплектован скорей игроками Крыльев,Рубина,Ростова....чем Зенита....
Мизерное количество матчей проведённых за Зенит этими бравыми,но переоценившими свои силы парнями - навряд ли даёт повод называться "полноценными игроками Зенита"...
В "Сочи" есть игрок "Зенита"...не на бумаге...а по существу...это Кокорин...
Динамо (СПб) - базовый клуб Зенита ???)))..ну Бышовец...)))...чтож он не пел такого пару лет назад...когда Динамо СПб выбивало Зенит из Кубка...???
После переезда в 2018-м и создании новой команды конечно Борис Романович стал набирать новый состав из игроков не получающих должной практики в своих клубах...и не удивительно что их оказалось больше именно из большого клуба с большой конкуренцией...
"Неумная" селекционная политика в луческо-манчиниевский период все равно вела бы к "разгрузке" состава...чем в принципе и занимаются последние полтора года Семак и Рибалта....а уж в какой клуб...это дело 10-е.....
Несомненно поклонникам команд которые и могут обыграть Сочи разве что в дополнительное время...дома...с нарушением правил при лоббировании Москалёва - это даёт лишний повод для разговоров...."фарм".."базовый клуб" - и другие самооправдашки своим неудачным выступлениям....
Рад буду если Сочи...особенно каким он стал в последние матчи...с прекрасным стадионом в классных климатических условиях сохранит прописку в высшей Лиге....
Понятно что Зенит не обязан проигрывать новичку Лиги в угоду сплетникам с приступами договорных фантазий ...ибо просто сильней...
Да и фантазии ии сплетни то текут в основном из столицы....
Краснодар вон проиграл Сочи..и по делу...и никакого нытья (в отличии от некоторых)...что это Зенит рассказал Сочам тайну как нас обыгрывать..)))
Удачи Сочи !!!
Дайте расклад причины отказа наушников в матче Сочи-Краснодар у главного, по-моему Иванова. Почему он сломался, когда Краснодар прижал сочинцев к своей штрафной и имел шансы забить, додавить? Что это? Новый метод и не такой частый в виду ясности? Ведь "сапёр ожибается один раз" и ещё один такой случай, это откровенный зашквар? И наушники могут отказывать один раз, но в самый важный момент, в матче, где многое решается? И, где победа нужна, как вакцина от вируса?
Что это было? Несчастный случай? Просто отказал прибор? Или все таки уши перед матчем были так растянуты, что этот прибор провалился так глубоко в уши, что пришлось вытаскивать их щипцами?
Давай светоч ещё. Давай следующую серию!
Дайте расклад причины отказа наушников в матче Сочи-Краснодар у главного, по-моему Иванова. Почему он сломался, когда Краснодар прижал сочинцев к своей штрафной и имел шансы забить, додавить? Что это? Новый метод и не такой частый в виду ясности? Ведь "сапёр ожибается один раз" и ещё один такой случай, это откровенный зашквар? И наушники могут отказывать один раз, но в самый важный момент, в матче, где многое решается? И, где победа нужна, как вакцина от вируса?
Что это было? Несчастный случай? Просто отказал прибор? Или все таки уши перед матчем были так растянуты, что этот прибор провалился так глубоко в уши, что пришлось вытаскивать их щипцами?
Давай светоч ещё. Давай следующую серию!