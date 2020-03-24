Бышовец: «Практически „Сочи“ – это базовый клуб „Зенита“»

Экс-наставник «Зенита» высказал мнение о «Сочи» и шансах клуба сохранить прописку в Премьер-Лиге.

Давайте реально посмотрим на этот клуб. Практически это базовый клуб «Зенита». Процентов на 70-80 он укомплектован игроками, поигравшими в Питере и даже в национальной сборной. В команде появился новый тренер. Все эти факторы позволили «Сочи» переступить черту, которая отделяет зону вылета. Да и соперники, в конце концов, не считая «Краснодара», оказались вполне проходимыми. Матч с «Оренбургом» вообще стоит особняком. Точнее – оценка той игры... Перспективы? Борьба за выживание – это интриги, которые ежегодно испытывает наш футбол, сотрясаясь от увиденного...