Смолов — о карантине: «Играю по 12 часов в CS»

Нападающий «Сельты» рассказал, чем он занимается на карантине, который был введен в Испании из-за угрозы распространения коронавируса.

Сижу дома, тренируюсь — выполняю назначенную программу. В CS играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, ещё с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так, обстановка нормальная — 22 градуса, океан, солнце.