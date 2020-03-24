ГлавнаяНовости

Смолов — о карантине: «Играю по 12 часов в CS»

вчера, 20:20

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, чем он занимается на карантине, который был введен в Испании из-за угрозы распространения коронавируса.

Сижу дома, тренируюсь — выполняю назначенную программу. В CS играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, ещё с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так, обстановка нормальная — 22 градуса, океан, солнце.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бывший вице-президент «Барселоны»: «Меня пугает будущее клуба»
Вчера, 22:12 Комментарии3
М. Сиссоко: «Погба хочет перейти в „Ювентус“, несмотря на интерес „Реала“»
Вчера, 22:00 Комментарии3
Смолов — о переносе Евро-2020: «Другого пути не было с этой пандемией»
Вчера, 21:28 Комментарии1
Кокорин позвал Смолова в «Сочи»
Вчера, 21:02 Комментарии8
М. Льоренте: «Вера — это часть ДНК „Атлетико“»
Вчера, 20:50 Комментарии0
Кассано: «Жалею, что покинул „Реал“»
Вчера, 20:31 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:12
задрот
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:00
Играй-играй ! Смотри травму не получи ! )))
VIPded
VIPded
вчера в 21:19
В России поинтереснее бы жил и в карантине...)))
311
311
вчера в 20:54
На деньги испанских налогоплательщиков имеет полное право!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:38, ред.
Какую книгу вы, Федор, прочитали последний раз, и когда это было ?
LOpp
LOpp
вчера в 20:31
Наконец то занялся любимым делом
shlomo
shlomo
вчера в 20:27
Федор в "шоколаде".....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100