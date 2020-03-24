Фабрегас: «Алонсо умолял о переходе из „Ливерпуля“ в „Арсенал“»

Экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас, выступающий сейчас за «Монако», рассказал, как его бывший партнер по сборной Испании Хаби Алонсо мог перейти из «Ливерпуля» в лондонский клуб летом 2009 года.
Он очень хотел перейти в «Арсенал». Буквально умолял об этом. Я изо всех сил старался этому поспособствовать, но я не директор клуба и не принимаю таких решений. Но уверен, что подобный трансфер можно было легко организовать.
Алонсо ушёл. Ливерпуль действительно на следующий сезон стал только 7-ым... Стали и значительно меньше забивать и пропускать больше. Ушёл Бенитес, ушёл Маска, ушёл Торрес(тогда он ещё хорошо забивал)...
Следующий сезон ещё хуже: хоть и 6 место, но забито ещё меньше, пропущенно ещё больше...
И опять следующий: 8 место, забитые/пропущенные - 47/40...
Потом уже начало налаживаться, Далглиш поставил игру...
Поэтому ничего удивительного. Уверен что Алонсо просто хотел уйти из Ливерпуля понимая как всё плохо. В АПЛ хотел в Арсенал - всётаки Арс тогда всёещё играл в красивый атакующий футбол. Но тут Реал появился с предложением... (Хотя и в Арсенале уверен тянули... ну а как же, тут зарабатывать нужно, а хорошие игроки вроде Алонсо денег немало стоят...)
Алонсо ушёл. Ливерпуль действительно на следующий сезон стал только 7-ым... Стали и значительно меньше забивать и пропускать больше. Ушёл Бенитес, ушёл Маска, ушёл Торрес(тогда он ещё хорошо забивал)...
Следующий сезон ещё хуже: хоть и 6 место, но забито ещё меньше, пропущенно ещё больше...
И опять следующий: 8 место, забитые/пропущенные - 47/40...
Потом уже начало налаживаться, Далглиш поставил игру...
Поэтому ничего удивительного. Уверен что Алонсо просто хотел уйти из Ливерпуля понимая как всё плохо. В АПЛ хотел в Арсенал - всётаки Арс тогда всёещё играл в красивый атакующий футбол. Но тут Реал появился с предложением... (Хотя и в Арсенале уверен тянули... ну а как же, тут зарабатывать нужно, а хорошие игроки вроде Алонсо денег немало стоят...)