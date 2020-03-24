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Баллак: «Жалею, что не продлил контракт с „Челси“»

вчера, 17:56

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак признался, что жалеет о своем решении покинуть лондонский клуб. В 2010 году футболист перебрался в «Байер». 

Анчелотти хотел, чтобы я остался, но клуб предлагал новый контракт только на один год. Я хотел на два года. Сейчас я думаю, что мне не нужно было уходить. Я до самого конца надеялся, что смогу остаться.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:32
До победы в ЛЧ все равно не дотянул бы.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 20:53
ну так остался бы.
У Лэмпарда такая же ситуация была, он продлился на год и только потом ушел
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