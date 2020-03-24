Баллак: «Жалею, что не продлил контракт с „Челси“»

Бывший полузащитник «Челси» признался, что жалеет о своем решении покинуть лондонский клуб. В 2010 году футболист перебрался в «Байер».

Анчелотти хотел, чтобы я остался, но клуб предлагал новый контракт только на один год. Я хотел на два года. Сейчас я думаю, что мне не нужно было уходить. Я до самого конца надеялся, что смогу остаться.