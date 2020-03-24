Бенито: «Киевское „Динамо“ сильнее „Зенита“»

Полузащитник киевского «Динамо» Бенито сравнил уровни чемпионатов России и Украины.
Сильнее ли киевское «Динамо» и «Шахтёр» российских «Зенита», «Спартака» и ЦСКА? Да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. «Зениту» даже забивал в выездном матче. «Динамо» точно сильнее «Зенита». Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, но из-за того, что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я ушел в «Динамо», чтобы расти здесь.
Напомним, что ранее Бенито выступал за «Тамбов».
Сдаётся мне что он вообще не футболист....а турист...))))
После часа поиска его на трансфермаркте ...узнал что он не игрок "Динамо К".....а "Динамо К-2"...
Странный он какой то...и вещи странные говорит...)))
Не верю я ему..
Сдаётся мне что он вообще не футболист....а турист...))))
После часа поиска его на трансфермаркте ...узнал что он не игрок "Динамо К".....а "Динамо К-2"...
Странный он какой то...и вещи странные говорит...)))
Не верю я ему..
А вообще глупое высказывание Бенито,Зенит с ДК даже не играл после советского чемпионата,если я не ошибаюсь.
А вообще глупое высказывание Бенито,Зенит с ДК даже не играл после советского чемпионата,если я не ошибаюсь.
ИМХО.
ИМХО.
и после
:large
и после
:large
или все скачет ,после того как людей живьем сожгли в Одессе...
не ешьте вы там просроченый укроп с гнилым салом...
или все скачет ,после того как людей живьем сожгли в Одессе...
не ешьте вы там просроченый укроп с гнилым салом...