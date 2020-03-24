Бенито: «Киевское „Динамо“ сильнее „Зенита“»

Полузащитник киевского «Динамо» Бенито сравнил уровни чемпионатов России и Украины.

Сильнее ли киевское «Динамо» и «Шахтёр» российских «Зенита», «Спартака» и ЦСКА ? Да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. «Зениту» даже забивал в выездном матче. «Динамо» точно сильнее «Зенита». Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, но из-за того, что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я ушел в «Динамо», чтобы расти здесь.