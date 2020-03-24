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Бенито: «Киевское „Динамо“ сильнее „Зенита“»

вчера, 17:45

Полузащитник киевского «Динамо» Бенито сравнил уровни чемпионатов России и Украины.

Сильнее ли киевское «Динамо» и «Шахтёр» российских «Зенита», «Спартака» и ЦСКА? Да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. «Зениту» даже забивал в выездном матче. «Динамо» точно сильнее «Зенита». Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, но из-за того, что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я ушел в «Динамо», чтобы расти здесь. 

Напомним, что ранее Бенито выступал за «Тамбов»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:20, ред.
Кишинёв,Ташкент,Минск,Тамбов,Киев.....вечный свободный агент...
Сдаётся мне что он вообще не футболист....а турист...))))

После часа поиска его на трансфермаркте ...узнал что он не игрок "Динамо К".....а "Динамо К-2"...

Странный он какой то...и вещи странные говорит...)))
Не верю я ему..
dimagas2
dimagas2 ответил Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:20
Динамо сильнее Зенита, а Черное море выкопали древние укры. Вот и все что нужно знать ахаха
Раиса - смехдержава нужно еще добавить)))
legendsofsails
legendsofsails
вчера в 22:52
Бессмысленная болтовня. Лучше дрова колоть, чем этой дурью маятся....
777dimon86
777dimon86
вчера в 22:47, ред.
До 2014 года ещё можно было говорить что Динамо Киев и Шахтёр сильнее российских клубов и спорить чей чемпионат сильнее, но сейчас украинский футбол деградировал, Шахтёр ещё что то показывает, А Динамо явно слабее стало.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:43
И Минское Динамо сильнее зенита
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:06
Динамо сильнее Зенита, а Черное море выкопали древние укры. Вот и все что нужно знать ахаха
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:48
Зачем провоцировать.Не до этого. Лично нам не интересно.
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:45
Зенит в Европе сильнее только против поваров, сантехников и уборщиков, а в РПЛ прибегает к помощи фарм клубов
311
311
вчера в 21:37
Шахтер может и посильнее, а Динамо нафига примазал сюда?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska vperiod
вчера в 21:24
Да, Спартак больше очков в 2020том взял с более сильными соперниками
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
вчера в 21:15
Америку открыл. зенит сильная команда только в чемпионате газпрома. Как в Европе игры начинаются так сразу вся спесь уходит.
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:15
Попробовал бы он выразить иное мнение, не попав на сайт Миротворец.
За адекватность
За адекватность ответил свинина
вчера в 20:59
Ну а если представить чисто гипотетически. Твое мнение? На данный момент ДК или спартак?
Не могу представить гипотетически, так как "ДК" видел в этом сезоне только в матче с "Брюгге" Насколько знаю болельщики "ДК" весьма недовольны игрой клуба. Поэтому чисто гипотетически пусть будет ничья. Я за мир и дружбу.
RIR68
RIR68
вчера в 20:56
всё слова. Бенита скажет одно, Дзюбита другое. в футбол нужно играть. будут матчи - будет ясно.
свинина
свинина ответил За адекватность
вчера в 20:49
Да я как раз вполне адекватен. Последнее предложение моего поста прочтите.
Ну а если представить чисто гипотетически. Твое мнение? На данный момент ДК или спартак?
За адекватность
За адекватность ответил свинина
вчера в 20:48
Слушай....... ну ладно там Локомотив или Краснодар заруба бы была. Ну свиней сейчас, все загоняют кому не лень. Будь же ты адекватным.
Да я как раз вполне адекватен. Последнее предложение моего поста прочтите.
bn20
bn20
вчера в 20:45
ДК спорно но вот фк Шахтер сильнее Зенита на 100%.
свинина
свинина ответил За адекватность
вчера в 20:44
Не знаю что кому загнали бы ДК, ШД и др., да и в ближайшем будущем мы этого и не узнаем. Но пока : "Итого в еврокубках: Россия — Украина = 21 игра, 12 побед, 2 ничьи, 7 поражений, разница мячей: 35 — 29" Все остальное лирика и личное мнение каждого.
Слушай....... ну ладно там Локомотив или Краснодар заруба бы была. Ну свиней сейчас, все загоняют кому не лень. Будь же ты адекватным.
Дракон1988
Дракон1988 ответил susanin ultrazenith
вчера в 20:41
ДК в РПЛ был бы крепким середняком, а Шахтёр - в группе лидеров! ИМХО.
За еврокубковую зону поборолись бы)
А вообще глупое высказывание Бенито,Зенит с ДК даже не играл после советского чемпионата,если я не ошибаюсь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:40
Динамо в ЕК нагибало Спартак, Зенит в ЛЧ обыгрывал Шахту...
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 20:32
бенито....что мусалини себе почувствовал.....
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:28
ДК в РПЛ был бы крепким середняком, а Шахтёр - в группе лидеров!
ИМХО.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:28
Пустые слова. Все решается на поле , а не на пресс конференциях.
За адекватность
За адекватность ответил свинина
вчера в 20:26, ред.
Ну мясным бы ДК, точно загнало нормально так.
Не знаю что кому загнали бы ДК, ШД и др., да и в ближайшем будущем мы этого и не узнаем. Но пока : "Итого в еврокубках: Россия — Украина = 21 игра, 12 побед, 2 ничьи, 7 поражений, разница мячей: 35 — 29" Все остальное лирика и личное мнение каждого.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:23
Дзюба до высказывания Бенито



и после
:large
свинина
свинина ответил Ярославъ Ивановъ
вчера в 20:14
он что там покрышек обнюхался ?!? или все скачет ,после того как людей живьем сожгли в Одессе... не ешьте вы там просроченый укроп с гнилым салом...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:06
    " Зенит ", "Спартак", ЦСКА " несомненно сильнее киевского "Динамо" и "Шахтера" - заявил Бенито, перейдя из украинского чемпионата в российский.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    вчера в 20:02
    Одним словом, Муйива...
    andrefino13
    andrefino13 ответил свинина
    вчера в 20:01
    Последний абзац твоего комента в точку.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    вчера в 19:54
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