Кокорин позвал Смолова в «Сочи»

Российский нападающий «Сельты» рассказал, что нападающий зовет его в «Сочи».

Кокорин зовет в «Сочи». Говорит, там топка. В «Сельте» все было прекрасно до момента наступления этого вируса. Сейчас мне домой велик привезли, занимаюсь. Еще дорожку хотел, но не поместилась, хата небольшая. Кстати, как думаете, мир будет прежним после карантина, локдауна, закрытия границ и всего, что сейчас происходит?