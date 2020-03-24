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Кокорин позвал Смолова в «Сочи»

вчера, 21:02

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, что нападающий Александр Кокорин зовет его в «Сочи».

Кокорин зовет в «Сочи». Говорит, там топка. В «Сельте» все было прекрасно до момента наступления этого вируса. Сейчас мне домой велик привезли, занимаюсь. Еще дорожку хотел, но не поместилась, хата небольшая. Кстати, как думаете, мир будет прежним после карантина, локдауна, закрытия границ и всего, что сейчас происходит?

Ранее Смолов рассказал, чем занимается на карантине.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:19
Дом у Фёдора в Виго небольшой...
И потому велосипед он оставил на улице...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:10
Хата небольшая как раз была у Кокорина
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил shlomo
вчера в 21:58
А чё..с Мамаевым уже не дружбаны...???
Да изменил ,собака ! ))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
А он юморной, про хату поржал от души...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:37
Скорее всего Смолов заменит Кокорина в Сочи.
shlomo
shlomo
вчера в 21:28
А чё..с Мамаевым уже не дружбаны...???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:22
Больше всего понравилось " Еще дорожку хотел, но не поместилась. Хата небольшая ". Интересно, в какую халупу поместили спасителя "Сельты", если в ней не поместилась беговая дорожка ? Вот настоящая цена нападающего из России, футболиста сборной страны.
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:12
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