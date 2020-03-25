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Хавбек «Ливерпуля» Милнер представил «Символическую сборную карантина»

сегодня, 09:45

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер продолжает снимать шуточные видео, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

На этот раз ветеран «Ливерпуля» представил «символическую сборную карантина». Милнер изобразил известных игроков с помощью различных предметов, акцентировав внимание на созвучности имени или фамилии кого-то из футболистов с названием предмета. Например, Тьерри Анри представлен в виде пылесоса марки «Henry», Джо Харт изображен в виде сердца (heart), Габриэль Хайнце (Heinze) — кетчуп «Хайнц».

Ранее Милнер занимался заточкой карандашей.

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ЮHBA
ЮHBA
сегодня в 12:24
Хахаха красава
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:52, ред.
Тьерри Анри представлен в виде пылесоса марки «Henry», Джо Харт изображен в виде сердца (heart)... Кокорин в виде стула, глушаков в виде банного веника, акинфеев в виде шахматного коня, тренер Юрий Семин представлен в виде бутылки пшеничной......
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