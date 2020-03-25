Хавбек «Ливерпуля» Милнер представил «Символическую сборную карантина»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер продолжает снимать шуточные видео, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.
На этот раз ветеран «Ливерпуля» представил «символическую сборную карантина». Милнер изобразил известных игроков с помощью различных предметов, акцентировав внимание на созвучности имени или фамилии кого-то из футболистов с названием предмета. Например, Тьерри Анри представлен в виде пылесоса марки «Henry», Джо Харт изображен в виде сердца (heart), Габриэль Хайнце (Heinze) — кетчуп «Хайнц».
Ранее Милнер занимался заточкой карандашей.