Хавбек «Ливерпуля» Милнер представил «Символическую сборную карантина»

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сегодня, 09:45

Полузащитник «Ливерпуля» продолжает снимать шуточные видео, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

На этот раз ветеран «Ливерпуля» представил «символическую сборную карантина». Милнер изобразил известных игроков с помощью различных предметов, акцентировав внимание на созвучности имени или фамилии кого-то из футболистов с названием предмета. Например, Тьерри Анри представлен в виде пылесоса марки «Henry», Джо Харт изображен в виде сердца (heart), Габриэль Хайнце (Heinze) — кетчуп «Хайнц».

Had plenty of time to think about this... here’s my #isolationXI — let me know who would make your squad... #dadjokeseverywhere pic.twitter.com/zIQ3TedkrH — James Milner (@JamesMilner) March 24, 2020

Ранее Милнер занимался заточкой карандашей.