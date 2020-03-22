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Защитник «Зенита» в рамках челленджа переоделся в женщину

22 марта 2020, 08:53

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и его жена Маги приняли участие в новом челлендже с переодеваниями.

Смысл данной затеи заключается в том, что женщина и мужчина после короткой паузы меняются образами. 

Недавно форвард «Зенита» Малком признался, что когда идет за продуктами, то надевает маску и перчатки.

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответил DawnOfDestiny
22 марта в 22:08
Короновирус: "Федуна колотить, газ не трогать!" Опять же сектанты найдутся) Вот там и прячется Срамота.
У Федуна столько бабла, что все лучшие медики в его распоряжении. Эт не про него. А газ, ну что с него взять... vagabondi.... одним словом.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 марта в 15:11
Стучат по трапу каблучки ,каблучки , каблучки , а уезжали мужички ,мужички,мужички ! ))))))))))))))))))
Karkaz
Karkaz
22 марта в 15:06
Челлендж называется "играем в лазурного", первый пошёл))
Project Pandora
Project Pandora ответил Рыжик-Мурыжик
22 марта в 14:38
Роналду так постоянно делает и все поклонники визжат от восторга и одобряют
А может пруфы скинешь, чтобы не быть ...болом?
mortid
mortid
22 марта в 14:26
    oFANATo
    oFANATo
    22 марта в 13:16
    ЛАЗУРНЫЕ

    Байкал-38
    Байкал-38
    22 марта в 12:51, ред.
    Что то не ладное творится на берегах Невы! Говорят Дзюба из Москвы завёз!!!


    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    22 марта в 11:27
    Ну вот ,всё время про спартаковскую баню гутарили ! Что и требовалось доказать ! А то - "сегодня Зенит будет играть в ЛАЗУРНОЙ фооорме" !!!! Бла-бла-бла !!! )))))))))))))))
    Faustello
    Faustello
    22 марта в 11:21, ред.
    Аха ха, какая замечательная новость показывающая всю многогранность Зенита)))
    Срамота!!!
    Garrincha58
    Garrincha58
    22 марта в 10:27
    вместо этой хрени лучше бы брали пример с Левандовского и его жены
    galem72
    galem72
    22 марта в 10:19
    Челлендж, как и мамманы, на грани фантастики.
    Бубнин
    Бубнин
    22 марта в 10:00
    Он что, думает, что в гейропе? Такой зашквар перед пацанами! Куда его теперь, в обиженку что ли?
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил МапС
    22 марта в 09:56
    https://www.youtube.com/watch?v=v4uLnie_JyQ
    Короновирус: "Федуна колотить, газ не трогать!" Опять же сектанты найдутся) Вот там и прячется Срамота.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    22 марта в 09:50
    Роналду так постоянно делает и все поклонники визжат от восторга и одобряют
    makkie
    makkie
    22 марта в 09:45
    Зенит такой Зенит)
    Толком не играет, вот и мысли всякие в голову лезут.

    Укусит Дриусси, тот Азмуна, Азмун - Дзюбу, Дзюба - Миллера. И прощай Зенит в РПЛ :)
    SHMEL
    SHMEL
    22 марта в 09:43
    Вот они и проявляются гомосяцкие наклонности...
    МапС
    МапС
    22 марта в 09:34
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    22 марта в 09:29
    Питерский!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    22 марта в 09:26
    А татуироаанная обезьяна на фото это мужик или кто?
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    22 марта в 09:24
    20-30 лет назад болельщики Зенита: "В Зените никогда не будет геев и негров".
    2020 год " .... ну зато мы чемпионы"
    Footbolista
    Footbolista
    22 марта в 09:20
    Ролевые игры....Маммана в роли мамани....
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    22 марта в 09:19
    Фу, как стрёмно..... гей парад какой то.
    То туалетную бумагу, то вот это, самим то не стрёмно? Хотя сейчас подобные могут возразить, что это чувство юмора такое, я бы сказал что это такое, но цензура это не пропустит!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    22 марта в 09:18
    Очередной 56.
    CSKA2012
    CSKA2012
    22 марта в 09:16
    Камент аут просто ))
    VIPded
    VIPded
    22 марта в 09:10
    От смены образа до смены пола один шаг... поосторожнее там в Зените...)))
    drug01
    drug01
    22 марта в 09:06
    Вот что значит нет футбола???
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