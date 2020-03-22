Защитник «Зенита» в рамках челленджа переоделся в женщину

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22 марта 2020, 08:53

Защитник «Зенита» и его жена Маги приняли участие в новом челлендже с переодеваниями.

Смысл данной затеи заключается в том, что женщина и мужчина после короткой паузы меняются образами.

Недавно форвард «Зенита» Малком признался, что когда идет за продуктами, то надевает маску и перчатки.