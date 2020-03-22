Защитник «Зенита» в рамках челленджа переоделся в женщину

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и его жена Маги приняли участие в новом челлендже с переодеваниями.
Смысл данной затеи заключается в том, что женщина и мужчина после короткой паузы меняются образами.
Недавно форвард «Зенита» Малком признался, что когда идет за продуктами, то надевает маску и перчатки.
https://youtu.be/vMG98vfhU08
https://youtu.be/9allxdH91TM
Срамота!!!
Срамота!!!
Толком не играет, вот и мысли всякие в голову лезут.
Укусит Дриусси, тот Азмуна, Азмун - Дзюбу, Дзюба - Миллера. И прощай Зенит в РПЛ :)
Толком не играет, вот и мысли всякие в голову лезут.
Укусит Дриусси, тот Азмуна, Азмун - Дзюбу, Дзюба - Миллера. И прощай Зенит в РПЛ :)
2020 год " .... ну зато мы чемпионы"
2020 год " .... ну зато мы чемпионы"
То туалетную бумагу, то вот это, самим то не стрёмно? Хотя сейчас подобные могут возразить, что это чувство юмора такое, я бы сказал что это такое, но цензура это не пропустит!
То туалетную бумагу, то вот это, самим то не стрёмно? Хотя сейчас подобные могут возразить, что это чувство юмора такое, я бы сказал что это такое, но цензура это не пропустит!