Дзюба — Кокорину: «Тебе 32 года. Не блефуй, хрю»

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21 марта 2020, 11:06

Форвард «Зенита» подколол нападающего «Сочи» . Недавно футболисту исполнилось 29 лет.

Дзюба написал под постом Кокорина в Инстаграме:

32 года тебе. Не блефуй, хрю.

Кокорин ответил:

У меня нет седых волос зато.

Ранее Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине».