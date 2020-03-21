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Дзюба — Кокорину: «Тебе 32 года. Не блефуй, хрю»

21 марта 2020, 11:06

Форвард «Зенита» Артём Дзюба подколол нападающего «Сочи» Александра Кокорина. Недавно футболисту исполнилось 29 лет.

Дзюба написал под постом Кокорина в Инстаграме:

32 года тебе. Не блефуй, хрю.

Кокорин ответил:

У меня нет седых волос зато.

Ранее Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине».

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Все комментарии
makkie
makkie ответил Faustello
21 марта в 23:33
Вот объясни нме, чё он хрюкнул, это типа привычка со Спартака или он намекает шо можно Кокорию дойкой Федуна занятся?
Ну в Спартаке Дзюба не хрюкал.. тут уже вопрос к Зениту и его окружению :)
ermak6848
ermak6848
21 марта в 21:29
у него - как и других свой Юмор....
Главное играет - забивает и не Zone не торчал...
Ravshan878
Ravshan878
21 марта в 20:01
Федя))) Вот и дерево!!! Там памятник стоит. Деревня !!!
dok66
dok66
21 марта в 19:52
Во время вынужденного отпуска нужно чем-то заняться . Хоть такой ф-ней !
lobsterdam
lobsterdam ответил gentlewolf
21 марта в 19:48
Дзюбе надо исходе карьеры издать томик своих острот. очень полезная книжица получится. Можно например использовать вместо рвотного.
зачем лес на пустую бумагу изводить?
lobsterdam
lobsterdam
21 марта в 19:46
это был топовый анекдот когда-то...
Некакойшенко
Некакойшенко
21 марта в 19:29
Боцман, чудак ты и шутки у тебя чудОвые.
pomor 445
pomor 445
21 марта в 19:29
Хрю? Это намёк на пятачок Кокоши?
Tostao
Tostao
21 марта в 19:18
Пошутил тупой головой об острый угол.
ziborock
ziborock ответил makkie
21 марта в 19:04
Свиньи в Зените? :D
Вопросительный знак лишний!)
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
21 марта в 18:30
хрю хрю
Санчо Панса
Санчо Панса
21 марта в 18:19
Подкололи, так подкололи, конечно) Молодцы, ребята! Будет интересно на них снова глянуть в составе Зенита, если это случится.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 марта в 18:13
Плоский человек Дзюба.
gentlewolf
gentlewolf
21 марта в 18:00
Пол года в темнице за 3 засчитал Дзюба.
gentlewolf
gentlewolf
21 марта в 17:58
Дзюбе надо исходе карьеры издать томик своих острот.
очень полезная книжица получится.
Можно например использовать вместо рвотного.
Трезвый повар
Трезвый повар
21 марта в 17:53
Обычно с возрастом люди мудреют. У Дзюбы всё наоборот
морозз
морозз
21 марта в 17:22
    beefs
    beefs
    21 марта в 16:33
    одним словом чудаки...
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    21 марта в 16:06
    Два д..ила - это сила !
    shlomo
    shlomo
    21 марта в 16:04
    Чудики...одним словом
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 марта в 15:56
    Раз Коко не опроверг слова Темки, значит прав был Бубнов, когда утверждал, что Санек два года убавил себе?!?
    Faustello
    Faustello
    21 марта в 15:34
    Боюсь предположить какого огненного комментатора получит Тина тв после окончания карьеры Артёмки )))
    Faustello
    Faustello ответил makkie
    21 марта в 15:33
    Свиньи в Зените? :D
    Вот объясни нме, чё он хрюкнул, это типа привычка со Спартака или он намекает шо можно Кокорию дойкой Федуна занятся?
    Faustello
    Faustello ответил 112910415
    21 марта в 15:32
    ребята в курсе, что на футбольных сайтах нечего обсуждать : стараются !
    Да на Соккере ничего не поменялось ))
    офигенный
    офигенный
    21 марта в 14:41
    афигеть тролль
    Бутсы
    Бутсы ответил cska1948
    21 марта в 14:40
    "32 года тебе. Не блефуй, хрю." ------------------------ Дзюба так и не избавился от тарасовской привычки хрюкать.
    cska1948
    cska1948
    21 марта в 14:08
    "32 года тебе. Не блефуй, хрю."
    ------------------------
    Дзюба так и не избавился от тарасовской привычки хрюкать.
    andrefino13
    andrefino13
    21 марта в 14:02
    Тоже бухают, пока футбол запретили.)
    Partisanism .
    Partisanism .
    21 марта в 14:00
    Похоже, что доболтался Артемка, его аккаунт удален. ха!
    112910415
    112910415
    21 марта в 13:54
    ребята в курсе, что на футбольных сайтах нечего обсуждать : стараются !
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