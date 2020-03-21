Дзюба — Кокорину: «Тебе 32 года. Не блефуй, хрю»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба подколол нападающего «Сочи» Александра Кокорина. Недавно футболисту исполнилось 29 лет.
Дзюба написал под постом Кокорина в Инстаграме:
32 года тебе. Не блефуй, хрю.
Кокорин ответил:
У меня нет седых волос зато.
Ранее Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине».
Главное играет - забивает и не Zone не торчал...
Главное играет - забивает и не Zone не торчал...
очень полезная книжица получится.
Можно например использовать вместо рвотного.
очень полезная книжица получится.
Можно например использовать вместо рвотного.
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Дзюба так и не избавился от тарасовской привычки хрюкать.
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Дзюба так и не избавился от тарасовской привычки хрюкать.