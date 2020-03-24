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ЦСКА показал, что нужно дарить девушкам в период эпидемии коронавируса

вчера, 14:05

ЦСКА представил юмористический ролик с защитником команды Вадимом Карповым в главной роли.

По сюжету ролика футболист заказывает «особый» букет для своей второй половины в цветочном магазине.

Ранее ЦСКА дал советы, как нужно вести себя во время эпидемии.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:17
Делать нечего вот придумывают всякое
Faustello
Faustello ответил Байкал-38
вчера в 22:13
Все таки мы живем в одной стране и юмор у нас не должен сильно отличаться!!! https://www.youtube.com/watch?v=NU-6Bs52CqE
Это кста нормальная тема, улыбнуло ))
cska1948
cska1948
вчера в 21:14
Самое лучшее в этом ролике концовка:"Мы ЦСКА! Мы победим!"
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Байкал-38
вчера в 19:58, ред.
Вам тоже не хворать! Но как Вы упомянули Задорного, то он бы никогда не опустился бы до такого. Есть юмор, а есть неприличие! Вдумайся!!! Парень дарит своей девушке туалетную бумагу!!! И где здесь юмор? Кстати к гречке претензии нет. Пойми это очень не культурно дарить туалетную бумагу, причём на всю страну. Тогда вместо гречки надо было ещё и свечи от геморроя подарить, было бы более подходяще. Так, что уж точно не надо сюда впутывать Задорного или Жванецкого. Опять же более подходящее сравнение было бы с камеди клаб, да ещё и после каждого слова мат.....
А как Задорновское: ПОСИЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ?
Туалетная бумага ОЧЕНЬ к стати, всё таки завтра до Вас дойдёт весь комизм ролика.
Не употребил --- ну тупые!!! (Об пиндосах)))))
Байкал-38
Байкал-38 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 18:58
Сударь, Вы уж больно серьёзны, как видно Задорнов Вам не знаком. ПОСМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ что бы ЖИТЬ на зло врагам. СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ. ( На зло всем вирусам). Будьте здоровы.
Вам тоже не хворать! Но как Вы упомянули Задорного, то он бы никогда не опустился бы до такого. Есть юмор, а есть неприличие! Вдумайся!!! Парень дарит своей девушке туалетную бумагу!!! И где здесь юмор? Кстати к гречке претензии нет. Пойми это очень не культурно дарить туалетную бумагу, причём на всю страну. Тогда вместо гречки надо было ещё и свечи от геморроя подарить, было бы более подходяще.
Так, что уж точно не надо сюда впутывать Задорного или Жванецкого. Опять же более подходящее сравнение было бы с камеди клаб, да ещё и после каждого слова мат.....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Байкал-38.
вчера в 18:44
Да, уж! А ты считаешь дарить девушке туалетную бумагу, да ещё и выставлять это на всеобщее обозрения это смешно? Для любой приличной девушки это позор! Ладно пусть весь мир смеётся, что у Карпова девушка засранка и рада, что ей подарили туалетную бумагу. Видать я очень старомодный если считаю, что для девушки это позор, как и гей парады и прочие мерзости! Личная гигиена у порядочных людей всегда была интимным предметом, а выставление на показ всегда считалось позором. Будь это не армеец, сейчас глумились бы вы по полной....., а тут да, для вас прикольно....
Сударь, Вы уж больно серьёзны, как видно Задорнов Вам не знаком.
ПОСМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ что бы ЖИТЬ на зло врагам.
СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ. ( На зло всем вирусам).
Будьте здоровы.
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:40
Респект армейцам!!!))))))
Байкал-38
Байкал-38 ответил Faustello
вчера в 18:34
Более бездарного ролика на тему короны я ещё не видел.
Все таки мы живем в одной стране и юмор у нас не должен сильно отличаться!!!

cska minus
cska minus ответил Faustello
вчера в 17:57
Ды вот, я уже думал и правда маркетологи ЦСКА начали работать, ошибся. Значит так и будут полупустые трибуны...
Faustello
Faustello ответил cska minus
вчера в 17:40
Букет овса?
Было бы хоть оригинально и уж хоть чутка смешно.
Faustello
Faustello ответил Байкал-38
вчера в 17:39
Ну хоть не позорились бы. Для любой девушки получить от молодого человека туалетную бумагу позорно!!! Теперь вся страна, а возможно и весь мир будет знать, что у Вадима Карпова девушка засранка!!! Есть юмор, а есть идиотизм! Хотя.... может и правда и девушка на это не обижается....
Более бездарного ролика на тему короны я ещё не видел.
Faustello
Faustello
вчера в 17:38
Сразу видна рука мастера Катерины ИгогоКирильчевой.
Соболезную коняхам, с этим чувством юмора им ещё много таких кино смотреть...
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Дед за ЦСКА
вчера в 17:15
Что поделать ? Каждый видит в юморе то, что позволяет мера своей испорченности ))))).
Да, уж! А ты считаешь дарить девушке туалетную бумагу, да ещё и выставлять это на всеобщее обозрения это смешно? Для любой приличной девушки это позор!
Ладно пусть весь мир смеётся, что у Карпова девушка засранка и рада, что ей подарили туалетную бумагу. Видать я очень старомодный если считаю, что для девушки это позор, как и гей парады и прочие мерзости!
Личная гигиена у порядочных людей всегда была интимным предметом, а выставление на показ всегда считалось позором.
Будь это не армеец, сейчас глумились бы вы по полной....., а тут да, для вас прикольно....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Байкал-38
вчера в 16:54
Ну хоть не позорились бы. Для любой девушки получить от молодого человека туалетную бумагу позорно!!! Теперь вся страна, а возможно и весь мир будет знать, что у Вадима Карпова девушка засранка!!! Есть юмор, а есть идиотизм! Хотя.... может и правда и девушка на это не обижается....
Что поделать ?
Каждый видит в юморе то, что позволяет мера своей испорченности ))))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:49
Молодцы ребята, прикалываются классно !
Здоровья вам и побед !!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:32
Ну хоть не позорились бы. Для любой девушки получить от молодого человека туалетную бумагу позорно!!!
Теперь вся страна, а возможно и весь мир будет знать, что у Вадима Карпова девушка засранка!!!
Есть юмор, а есть идиотизм! Хотя.... может и правда и девушка на это не обижается....
Девижн
Девижн
вчера в 15:44
Сразу вспоминается песня Бориса Рожанского и группы "Шалопай"...

...Я подарил тебе букет, но это не цветы, этот букет из...


viv
viv
вчера в 15:12
С юмором все впорядке ...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:06
Маются ребятки от безделья 😆😂😉
drug01
drug01
вчера в 15:00
Предлагаю всем болельщикам в этот вынужденный перерыв взяться за изучение правил по футболу, чтобы во время подсказывать нашим судьям на ошибки....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:58
А мне понравилось!!! Оригинально!!!
4RT
4RT
вчера в 14:37
Кретинизм
ДСА
ДСА
вчера в 14:28
Говорят продажи презервативов резко возросли в период пандемии.
cska minus
cska minus
вчера в 14:18
Букет овса?
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:17
В ЭТО НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ЮМОРА НИКАК
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