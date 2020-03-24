ЦСКА показал, что нужно дарить девушкам в период эпидемии коронавируса

ЦСКА представил юмористический ролик с защитником команды Вадимом Карповым в главной роли.
По сюжету ролика футболист заказывает «особый» букет для своей второй половины в цветочном магазине.
Ранее ЦСКА дал советы, как нужно вести себя во время эпидемии.
Туалетная бумага ОЧЕНЬ к стати, всё таки завтра до Вас дойдёт весь комизм ролика.
Не употребил --- ну тупые!!! (Об пиндосах)))))
Туалетная бумага ОЧЕНЬ к стати, всё таки завтра до Вас дойдёт весь комизм ролика.
Не употребил --- ну тупые!!! (Об пиндосах)))))
Так, что уж точно не надо сюда впутывать Задорного или Жванецкого. Опять же более подходящее сравнение было бы с камеди клаб, да ещё и после каждого слова мат.....
Так, что уж точно не надо сюда впутывать Задорного или Жванецкого. Опять же более подходящее сравнение было бы с камеди клаб, да ещё и после каждого слова мат.....
ПОСМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ что бы ЖИТЬ на зло врагам.
СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ. ( На зло всем вирусам).
Будьте здоровы.
ПОСМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ что бы ЖИТЬ на зло врагам.
СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ. ( На зло всем вирусам).
Будьте здоровы.
https://youtu.be/NU-6Bs52CqE
Соболезную коняхам, с этим чувством юмора им ещё много таких кино смотреть...
Соболезную коняхам, с этим чувством юмора им ещё много таких кино смотреть...
Ладно пусть весь мир смеётся, что у Карпова девушка засранка и рада, что ей подарили туалетную бумагу. Видать я очень старомодный если считаю, что для девушки это позор, как и гей парады и прочие мерзости!
Личная гигиена у порядочных людей всегда была интимным предметом, а выставление на показ всегда считалось позором.
Будь это не армеец, сейчас глумились бы вы по полной....., а тут да, для вас прикольно....
Ладно пусть весь мир смеётся, что у Карпова девушка засранка и рада, что ей подарили туалетную бумагу. Видать я очень старомодный если считаю, что для девушки это позор, как и гей парады и прочие мерзости!
Личная гигиена у порядочных людей всегда была интимным предметом, а выставление на показ всегда считалось позором.
Будь это не армеец, сейчас глумились бы вы по полной....., а тут да, для вас прикольно....
Каждый видит в юморе то, что позволяет мера своей испорченности ))))).
Каждый видит в юморе то, что позволяет мера своей испорченности ))))).
Здоровья вам и побед !!!!!
Здоровья вам и побед !!!!!
Теперь вся страна, а возможно и весь мир будет знать, что у Вадима Карпова девушка засранка!!!
Есть юмор, а есть идиотизм! Хотя.... может и правда и девушка на это не обижается....
Теперь вся страна, а возможно и весь мир будет знать, что у Вадима Карпова девушка засранка!!!
Есть юмор, а есть идиотизм! Хотя.... может и правда и девушка на это не обижается....
...Я подарил тебе букет, но это не цветы, этот букет из...
https://www.youtube.com/watch?v=5hd_ukUHg8I
...Я подарил тебе букет, но это не цветы, этот букет из...