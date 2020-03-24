ЦСКА показал, что нужно дарить девушкам в период эпидемии коронавируса

В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому #CSKATV предлагает вам оригинальный ролик.



Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо! 🔴🔵 pic.twitter.com/3MJbt4gX8P

ПФК

ЦСКА