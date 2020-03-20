По поручению Мишустина российские клубы получат отсрочку по уплате налогов

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина спортивные клубы получат налоговые каникулы:

ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года.