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По поручению Мишустина российские клубы получат отсрочку по уплате налогов

сегодня, 12:20

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина спортивные клубы получат налоговые каникулы:

ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о необходимости налоговых каникул.

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VIPded
VIPded
сегодня в 12:35
Потом с процентами насчитают...)))
Vave666
Vave666
сегодня в 12:22
Интересно. а мне оплату кредитов перенесут??
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