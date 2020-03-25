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Панченко: «Пауза в РПЛ не на руку „Динамо“»

вчера, 21:44

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением о паузе в РПЛ из-за пандемии коронавируса:

Считаю, что возникшая по форс-мажорным обстоятельствам пауза нам не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть, выиграли два матча и, хотя и уступили перед этим «Спартаку», но и против красно-белых показали неплохой футбол и могли набирать очки. Жаль, но не повезло в завершающей стадии, когда попадали в штангу и перекладину. Мы хорошо поработали на сборах, набрали форму, вышли на шестое место. Ну, что же делать – наберем физические и игровые кондиции снова. 

С сегодняшнего дня мы приступаем к онлайн видео-тренировкам с Пепе. Нам как раз довезли инвентарь, разделили на две группы, моя тренируется в пять вечера. Первая в час дня уже поработала, я пообщался с некоторыми из ребят, говорят, что тренировки интересные. Так что жду с нетерпением. 

Во время этой возникшей паузы, когда мы все вынуждены находиться дома, я полностью отдаю себя семье – супруге и двум моим дочкам. Плюс к этому ежедневные самостоятельные тренировки по два часа. Конечно, сильно соскучился по мячу. Верю, что скоро ситуация благополучно разрешится и все вернется на круги своя.

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, чем занимается во время перерыве в РПЛ

Коронавирус и футбол

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ОПС
ОПС
сегодня в 07:27, ред.
Вот именно
max74
max74
вчера в 21:49
А кому она на руку ?
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