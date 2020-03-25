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Баллак: «У меня были предложения от „Реала“ и „Барселоны“»

вчера, 22:12

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак рассказал о несостоявшихся переходах в «Реал» и «Барселону»:

«Реал» хотел заполучить меня, даже до финала Лиги чемпионов 2002 года. Думал, какой вариант продолжения карьеры будет лучшим. Прислушался к своим чувствам, зная, что чемпионат мира пройдет в Германии в 2006 году. «Бавария» была лучшим вариантом для меня.

Затем я не был счастлив в Мюнхене. У меня было предложение от «Барселоны». Был близок к переходу. Все было согласовано, кроме суммы трансфера. Спустя шесть месяцев думал об этом, ведь у них была отличная команда.

Ранее Баллак заявил, что жалеет об уходе из «Челси» в 2010 году.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9 ответил cevin cigan
сегодня в 09:35
Если по честному,то Баллак идеально вписался в Реал(силовой форвард,то что и надо!)
Баллак не был форвардом
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:34
да тогда он был топ игроком
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:47
Если по честному,то Баллак идеально вписался в Реал(силовой форвард,то что и надо!)
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