Баллак: «У меня были предложения от „Реала“ и „Барселоны“»

Бывший полузащитник «Челси» рассказал о несостоявшихся переходах в «Реал» и «Барселону»:

«Реал» хотел заполучить меня, даже до финала Лиги чемпионов 2002 года. Думал, какой вариант продолжения карьеры будет лучшим. Прислушался к своим чувствам, зная, что чемпионат мира пройдет в Германии в 2006 году. «Бавария» была лучшим вариантом для меня.

Затем я не был счастлив в Мюнхене. У меня было предложение от «Барселоны». Был близок к переходу. Все было согласовано, кроме суммы трансфера. Спустя шесть месяцев думал об этом, ведь у них была отличная команда.