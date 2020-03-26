Мариу: «Надеюсь, что скоро смогу разговаривать на русском языке»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о своей адаптации в столице России.

Я люблю Москву, это отличный город для жизни. У меня очень спокойный распорядок дня. Утром тренировки, после них, когда у меня остаётся свободное время, я стараюсь получше узнать город. Москва большая, здесь есть чем заняться, поэтому я пытаюсь изучить её в полной мере.

Русский язык очень отличается от португальского, особенно алфавитом. Я уже знаю несколько слов, которые помогают мне в повседневной жизни. Я работаю каждый день, чтобы улучшить свой русский. Надеюсь, что скоро смогу на нем разговаривать.