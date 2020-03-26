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«Енисей» опроверг информацию о возобновлении тренировок

вчера, 11:42

Директор «Енисея» Алексей Ивахов опроверг информацию о возобновлении тренировок в период эпидемии коронавируса.

Никто в масках проводить тренировки не собирался. Более того, мы всегда ищем максимально удобные решения для всех, в том числе и для футболистов. Признаюсь, делать это в сложившейся ситуации, когда эпидемиологическая обстановка в мире и стране меняется ежечасно, непросто. Сейчас нами разрабатываются стратегии по поддержанию спортивной формы игроков в условиях, когда объект закрыт. Мне жаль, что есть люди, которые дестабилизируют работу клуба, распространяя ложную информацию в и без того непростые для нас всех времена.
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