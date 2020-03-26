«Тамбов» не будет сокращать зарплату футболистам на время приостановки РПЛ

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что клуб не будет уменьшать размер зарплаты игрокам во время перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Мы не стали инициировать этот вопрос — просто распустили ребят, зарплата согласно контрактам сохраняется.

Что касается сроков возобновления чемпионата, к сожалению, до нас лига ничего нового не довела, кроме того распоряжения о приостановке до 10 апреля. Распустили народ — команда была отпущена до 1 апреля, но президент издал указ о длинных выходных, поэтому [команда отпущена] до 5 апреля. Мы указов президента не нарушаем.