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«Тамбов» не будет сокращать зарплату футболистам на время приостановки РПЛ

вчера, 16:09

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что клуб не будет уменьшать размер зарплаты игрокам во время перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Мы не стали инициировать этот вопрос — просто распустили ребят, зарплата согласно контрактам сохраняется.

Что касается сроков возобновления чемпионата, к сожалению, до нас лига ничего нового не довела, кроме того распоряжения о приостановке до 10 апреля. Распустили народ — команда была отпущена до 1 апреля, но президент издал указ о длинных выходных, поэтому [команда отпущена] до 5 апреля. Мы указов президента не нарушаем.

Ранее стало известно, что игроки «Тамбова» возобновят тренировки 1 апреля.

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BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 19:15
гуляй рванина!
Sunny.
Sunny.
вчера в 18:03
нц так доллар вырос)
beefs
beefs
вчера в 16:21
А откуда средства?
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:14
если есть такая возможность - то это Хорошо...
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