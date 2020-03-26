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Канунников: «Слава богу, чувствую себя уже хорошо»

вчера, 16:09

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о своем восстановлении после травмы.

Слава богу, чувствую себя уже хорошо. Не так давно вернулся из Германии с реабилитации. Тренеры выдали программу тренировок на ближайшие недели. Сейчас выполняю по ней упражнения. Как закончу, вернусь в Самару, чтобы пройти осмотр. Врачи «Крыльев» на постоянной связи с немецкими специалистами.

В Германии я полдня проводил в тренажерном зале, вечером выезжал в центр погулять. Если не читать новостей, было невозможно понять, что в стране эпидемия. Люди собирались на центральной площади, в ресторанах, барах, гипермаркеты были переполнены. На тот момент все было спокойно. Сейчас, насколько понимаю, ситуация в Германии намного ухудшилась. Пандемия коснулась всего человечества. Говорят, не всей информации можно верить. Но, очевидно, планета переживает очень сложный период, для преодоления которого надо объединить усилия.

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